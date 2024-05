Ξάνθη

Ξάνθη: Νεκρός άνδρας από φωτιά στο σπίτι του

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Νεκρός βρέθηκε ένας 67χρονος άντρας νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στην Διομήδεια Ξάνθης όπου και διέμενε.

Οι άντρες της πυροσβεστικής που αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα βρήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού ίχνη πυρκαγιάς μικρής έκτασης που φαίνεται πως οδήγησαν στον θάνατο του άτυχου άντρα. Από τα πρώτα στοιχεία πάντως της έρευνας και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την Π.Υ. Ξάνθης προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς που οδήγησαν στον θάνατο του 67χρονου άντρα.

