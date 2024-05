Μεσσηνία

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλαμάτα

Αυτοκίνητο έπεσε σε στύλο της ΔΕΗ και ντεραπάρισε, με τραγική κατάληξη.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 36χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στην παλιά εθνική Καλαμάτας – Τρίπολης στο ύψος της Άνθειας του δήμου Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένο, στις 18:30 ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 36χρονος άνδρας με κατεύθυνση προς Τρίπολη, εξετράπη της πορείας του από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ. Από τη σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο ντεραπάρισε.

Από το όχημα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του και λίγη ώρα αργότερα,σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αιτία του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας της Καλαμάτας.

