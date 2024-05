Εύβοια

Εύβοια: Νεκρή βρέθηκε γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει τα αιτία του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 63 ετών η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία προκειμένου να διερευνήσει τα αιτία του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε επίσης στο σημείο στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

