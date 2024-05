Κορινθία

Κορινθία: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (εικόνες)

Για ολοσχερή καταστροφή του οχήματος κάνουν λόγο οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε όχημα εν κινήσει στην Κορινθία, και συγκεκριμένα στο 97ο χλμ. της Εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κορινθίας korinthostv.gr λόγω τα φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Πρόκειται για επαγγελματικό ημιφορτηγό το οποίο κάηκε ολοσχερώς, ενώ όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε τραυματισμοί.

