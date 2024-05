Μαγνησία

Βόλος: Θρίλερ με νεκρό που έφερε τραύμα από καραμπίνα

Ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Αναστάτωση επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Αλμυρού, στον Βόλο, από την είδηση του θανάτου ενός 66χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ο 66χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετική καραμπίνα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού διεξάγει έρευνες για τα ακριβή αίτια, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

