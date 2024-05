Αχαΐα

Αχαΐα: Φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή (εικόνες)

Πού ακριβώς ξέσπασε η πυρκαγιά κοντά στην αχαϊκή πρωτέυουσα. Ποια η απόσταση από δάση και οικισμούς.

“Μάχη” με τις φλόγες έδωσαν το Σάββατο οι πυροσβέστες καθώς φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου στην Πάτρα, δυνάμωσε λόγω των ισχυρών ανέμων “μια ανάσα” από κατοικημένη περιοχή.

Όπως μεταδίδουν ο Κωσνταντίνος Φλαμής και η ενημερωτική ιστοσελίδα της Πάτρας flamis.gr φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο.

Οι άνεμοι τη “σπρώχνουν” προς το βουνό.

Στο σημείο μετέβη μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μην επεκταθεί η φωτιά σε κατοικημένη και δασική περιοχή.

