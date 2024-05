Εύβοια

Εύβοια: Λεωφορείo χτύπησε 10χρονη

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου, αναχώρησαν με άλλο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Μαΐου στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ που εκτελούσε την γραμμή Λίμνη – Χαλκίδα κάτω υπό άγνωστες συνθήκες χτύπησε ένα κορίτσι στην περιοχή της Έξω Παναγίτσα στην Χαλκίδα.

Στο σημείο που έγινε το τροχαίο έφτασε αμέσως η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί σε νοσοκομείο, ωστόσο ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Οι επιβάτες αναχώρησαν με άλλο λεωφορείο.

Πηγή: evima.gr

