Ρόδος: Φωτιά στον Αρχάγγελο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, για την αποτροπή εξάπλωσης της πυρκαγιάς, έδωσαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προσωπικό των ΟΤΑ και εθελοντές.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πριν από τα μεσάνυκτα σε αγροτική περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αρχαγγέλου και Μαλώνας στο νησί της Ρόδου.

Για την αντιμετώπισή της έσπευσαν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του δήμου Ρόδου και εθελοντές.

Για δύσκολη βραδιά έκανε λόγο ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Κολιάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του ανέφερε συγκεκριμένα: "Δύσκολη βραδιά. Είμαστε όλοι επί ποδός από την πρώτη στιγμή στο σημείο της φωτιάς, στην περιοχή του Αίθωνα. Οι άνεμοι που πνέουν καθιστούν δύσκολη την κατάσβεση. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εθελοντές επιχειρούν στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά για να την περιορίσουν."

Στην πυρκαγιά της Ρόδου επιχειρούν 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 15 οχήματα, έχοντας συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Κυριακής η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστιική, τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

