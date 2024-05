Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Νεκρός νεαρός άνδρας σε παραλία

Τραγωδία στην Κρήτη, με έναν νεαρό άνδρα να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα. Το άψυχο σώμα του έγινε αντιληπτό από τους λουόμενους.

Σε… υγρό τάφο μετατράπηκε η θάλασσα για έναν νεαρό τουρίστα που άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 28χρονος τουρίστας – άγνωστο πως– έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στην παραλία Επισκοπή του Ρεθύμνου.

Το άψυχο σώμα του έγινε αντιληπτό από τους λουόμενους ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

