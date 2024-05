Μαγνησία

Πήλιο: Έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και έπεσε σε ρεματιά!

Ο άτυχος άνδρας, έπεσε κάνοντας όπισθεν με το αυτοκίνητό του σε ρεματιά 7 μέτρων. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

(εικόνα αρχείου)

Σε ρεματιά βάθους 7 μέτρων «έφυγε» με το αυτοκίνητό του ένας 76χρονος από το Πήλιο, όταν χθες γύρω στις 10 το πρωί επιχείρησε να κάνει όπισθεν στην κεντρική πλατεία του Κισσού και δεν πρόσεξε όσο θα έπρεπε.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε άμεσα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, που έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος από την πτώση τραυματίστηκε στα πόδια.

Όταν έφθασαν στο σημείο πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Τσαγκαράδας, βρήκαν τον τραυματισμένο οδηγό εκτός αυτοκινήτου, τον ανέσυραν από τη ρεματιά και τον τοποθέτησαν σε φορείο ασθενοφόρου.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου τον μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πηγή: taxydromos.gr

