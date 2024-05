Αχαΐα

Αχαΐα – καταγγελία: 23χρονος βίασε 62χρονη σε χωράφι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αλλοδαπός που φέρεται ως δράστης του βιασμού, συνελήφθη και αναγνωρίστηκε από την καταγγέλλουσα.

-

Τον βιασμό της από 23χρονο αλλοδαπό σε χωράφι, στην περιοχή των Νιφορεΐκων, στη Δυτική Αχαΐα, κατήγγειλε 62χρονη γυναίκα.

Στην ΕΛ.ΑΣ σήμανε συναγερμός με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από την παθούσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η γυναίκα κατήγγειλε ότι βιάστηκε κι ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες, το απόγευμα της Κυριακής.

Από το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ με τη σχηματιζόμενη σε βάρος του δικογραφία, ο αλλοδαπός θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω...

Ειδήσεις σήμερα:

Ακράτα: Σύλληψη άντρα για σωρεία εμπρησμών

Αχαΐα – ενδοοικογενειακή βία: Προσπάθησε να εξαναγκάσει την σύντροφό του σε ασελγείς πράξεις

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη μεθυσμένης μητέρας