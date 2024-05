Δωδεκανήσα

Ρόδος – Δολοφονία Καριώτη: Ισόβια χωρίς ελαφρυντικά στον Βαγγέλη Κουλιανό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία με βάση τα οποία το δικαστήιρο κατέληξε στην απόφασή του για την ενοχή του 40χρονου. Το χρονικό της υπόθεσης.

-

Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω στον 40χρονο Βαγγέλη Κουλιανό από τη Ρόδο, κατηγορούμενο για την δολοφονία του 75χρονου πατέρα του Γιώγου Καριώτη, τον Ιούνιο 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης της συγκεκριμένης ανθρωποκτονίας είχε αιφνιδιάσει όπισθεν το θύμα φράζοντάς του την μύτη και το στόμα με μία πετσέτα, το είχε ρίξει πρηνηδόν στο πάτωμα της κατοικίας του, είχε ανέβει επάνω του πιέζοντας τον κορμό του στο έδαφος με το βάρος του σώματός του για να τον ακινητοποιήσει, είχε χτυπήσει με δύναμη επανειλημμένα το πρόσωπό του στο πάτωμα επιφέροντάς κακώσεις σε αυτό και κάμπτοντας κάθε περαιτέρω την αντίστασή του, του είχε δέσει πισθάγκωνα τα χέρια, είχε περισφίξει σχοινί γύρω από το λαιμό του τραβώντας και πιέζοντάς το από πίσω, έως ότου είχε επιφέρει τον, διά στραγγαλισμού, ασφυκτικό του θάνατο.

Απολογούμενος ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονία του πατέρα του. Εντοπίστηκε ωστόσο η τσάντα του κατηγορουμένου πάνω στον καταψύκτη της κατοικίας και δίπλα της μία πετσέτα, αμφότερα τα αντικείμενα ποτισμένα με αίμα του θύματος.

Ο κατηγορούμενος μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή “Φως στο τούνελ” είχε δηλώσει ότι είχε αναγνωρίσει το σχοινί που βρέθηκε στον λαιμό του θύματος, ως ένα σχοινί που ο πατέρας του το χρησιμοποιούσε στο σπίτι για ειρηνικούς σκοπούς. Ωστόσο στο δικαστήριο είπε το ακριβώς αντίθετο: «Δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχεται το συγκεκριμένο σχοινί στο λαιμό του. Σίγουρα είναι διαφορετικό από το σχοινί που είχε ο πατέρας μου στο σπίτι». Να σημειώσουμε ότι δακτυλικά αποτυπώματά του εντοπίστηκαν στο κρεβάτι του θύματος και σε ποτήρι που βρισκόταν στο χώρο.

Η παρουσία επίσης του κατηγορούμενου στην περιοχή την ώρα του φόνου αποδείχθηκε από την ανάλυση του υλικού κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ο ίδιος κληθείς να αιτιολογήσει τις αντιφάσεις του, επικαλέστηκε προβλήματα μνήμης λόγω παλιότερου τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο αυτό κρίθηκε ασύμβατο με την ικανότητά του για αναδρομή σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις, αποπροσανατόλιζαν την αστυνομική έρευνα.

Πήγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή στην Ελλάδα (βίντεο)

Κωνσταντοπούλου για Μάτι: Το δικαστήριο δεν ήταν ανεξάρτητο, υπήρχε διαπλοκή για ατιμωρησία (βίντεο)

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου και στύλο ηλεκτροδότησης (εικόνες)