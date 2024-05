Καρδίτσα

Καρδίτσα: μυστήριο με την εξαφάνιση δεκάδων αλόγων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας «Ελεύθερος» σε ανάρτησή του.

-

Μυστήριο επικρατεί στην Καρδίτσα με την εξαφάνιση πάνω από 60 άγριων αλόγων από την περιοχή Ειδικότερα, πάνω από 60 άγρια άλογα εξαφανίστηκαν από την περιοχή του ορεινού χωριού «Πετρίλο».

Την καταγγελία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας «Ελεύθερος» μέσα από ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δθκτύωσης.

Ο Σύλλογος Προστασίας Κακοποιημένων Ζώων Λάρισας «Ελεύθερος» καλεί όλους τους φιλόζωους να βοηθήσουν για την αναζήτηση ενώ μιλούν για πιθανή κλοπή των αλόγων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του συλλόγου:



«Μυστήριο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλία. Με άγνωστο τρόπο εξαφανίστηκε ολόκληρη μονάδα 60 περίπου ελεύθερων αλόγων. Το μυστήριο είναι ότι τα άλογα δεν ήταν τόσο ήρεμα, και ένας τέτοιος αριθμός μας οδηγεί σε επαγγελματίες κλέφτες. Τα ζώα ζούσαν στο Πετριλο Καρδίτσας στο Δήμο Ανατολικής Αργιθεας. Αν ξέρετε κάτι αν είδατε η αν ακούσατε επικοινωνιστε με την σελίδα μας η στα τηλέφωνα του σωματείου. Βοηθήστε σώστε τις ψυχουλες!!!! Μεγάλη βοήθεια θα είναι για εμάς να επικοινωνισουν μαζί μας άτομα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και ασχολούνται με άλογα!!!».

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπια - Σιλιάνοφσκα: "Έχω το δικαίωμα να λέω Μακεδονία"

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Η μειονότητα στη Θράκη, η Μονή της Χώρας και η διαφωνία για τη Χαμάς (βίντεο)

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: η επιστολή της μητέρας της στον δράστη (βίντεο)