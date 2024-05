Έβρος

Αλεξανδρούπολη: 5χρονη το “έσκασε” από το σπίτι και τριγύριζε στην πόλη

Στο “κόκκινο” η αγωνία των δικών της ανθρώπων. Πού και πώς εντοπίστηκε το παιδί. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των γονιών της.

Περιπέτεια βίωσε μια 5χρονη στην Αλεξανδρούπολη και η οικογένεια της, καθώς το κοριτσάκι έφυγε από το σπίτι της, χωρίς να την αντιληφθούν οι γονείς της.

Όπως αναφέρει το e-evros, την περασμένη Κυριακή η μικρή, χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς της, βγήκε από το ισόγειο σπίτι τους και άρχισε την περιπλάνησή της στην Αλεξανδρούπολη.

Μετά τις οκτώ το βράδυ διερχόμενοι πολίτες την είδαν να βρίσκεται μόνη στην κεντρική λεωφόρο της πόλης και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Η μικρή εντοπίστηκε από τις Αρχές και έτσι έλαβε τέλος η «περιπέτειά» της.

Οι γονείς της 5χρονης συνελήφθησαν για παραμέληση ανηλίκου, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα.

Η προανάκριση για το περιστατικό ωστόσο συνεχίζεται και υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.





