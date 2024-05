Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε νοσοκομείο βρέθηκε αγνοούμενη γυναίκα

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση ηλικιωμένης από τη Θεσσαλονίκη.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένης από την περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το περασμένο Σάββατο 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το μεσημέρι της Κυριακής 12/05/2024 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η υπηρεσία Silver Alert, τη Δευτέρα 13/05/2024, δέχθηκε κλήση από πολίτη, που ενημέρωσε ότι η ηλικιωμένη είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Η μαρτυρία διασταυρώθηκε και προέκυψε ότι η ηλικιωμένη είχε όντως μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ως αγνώστων στοιχείων και, δυστυχώς, απεβίωσε.

