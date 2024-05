Εύβοια

Χαλκίδα: Ανατροπή στον θάνατο γυναίκας - Βρέθηκε μαχαιρωμένη

Πώς η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε το άγριο έγκλημα. Ποιο σενάριο εξετάζουν οι αρχές.

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται τελικά ο θάνατος της 63χρονης από την Χαλκίδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της και οι αρχές εκτιμούν ότι έπεσε θύμα ληστείας.

Σύμφωνα με πληροφοριες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 63 ετών η οποία βρέθηκε χωρις τις αισθήσεις της στο σπίτι της την Παρασκευή.

Την είχε εντοπίσει με χτυπήματα στο κεφαλι μια οικογενειακή φίλη του θυματος που την φρόντιζε κατά διαστήματα καθως η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε και κινητικά προβλήματα

Άμεσα, κάλεσε τις Αρχές όπου εντόπισαν την γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Αρχικά ο θάνατος της φαίνεται να αποδόθηκε σε πτώση στο έδαφος. Όμως η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πέντε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα

Η κορη της απουσίαζε από το σπίτι εκείνη την στιγμή μετά όμως διαπίστωσε ότι έλειπαν 7.000 ευρώ, οπότε οι αστυνομικοί σε πρώτη φάση εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα με κίνητρο τη ληστεία.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την υπόθεση. Ήδη λαμβάνονται καταθέσεις σε μια προσπάθεια να δουν ποιο πρόσωπο θα μπορούσε να μπει στο σπίτι και να σκοτώσει την άτυχη 63χρονη.

