Μεσσηνία

Μεσσηνία: Θρίλερ με νεκρό σε πηγάδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κλήση στην Πυροσβεστική και το μακάβριο εύρημα. Σε εξέλιξη έρευνα της Αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου και την ταυτότητα του άνδρα.

-

Θρίλερ στην Μεσσηνία, το πρωί της Πέμπτης 16 Μαΐου, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας, η σορός του οποίου βρισκόταν μέσα σε πηγάδι, στην περιοχή της Μεσσήνης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην υπηρεσία έγινε κλήση περίπου στις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης και αναφέρθηκε ότι ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, βρισκόταν εντός ενός πηγαδιού.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση και επί τόπου έσπευσαν 11 πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 6ης ΕΜΑΚ και ανέσυραν τον άτυχο άνδρα.

Είναι άγνωστο ακόμα αν πρόκειται για αλλοδαπό ή ημεδαπό, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν περίπου 50 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία - Μενίδι: Η νεκρή είχε καταγγείλει τον σύντροφο της για ενδοοικογενειακή βία

Ειδοποιητήρια σε... νεκρούς για πρόστιμα του 2004!

Εορτολόγιο - 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα