Κρήτη: Έρευνα για αγνοούμενους μετανάστες στην θάλασσα

Πόσοι μετανάστες διασώθηκαν σε ολονύχτια επιχείρηση του Λιμενικού. Κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων και εμπορικών πλοίων για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Ολονύχτια επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα και το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιήθηκε τη νύχτα Τετάρτης 15 προς Πέμπτη 16.05, 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, για τη διάσωση προσφύγων και μεταναστών.

Το σκάφος με τους μετανάστες έφτασε στα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Ελαφονήσι και βρέθηκε σε κίνδυνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Οι 32 από τους επιβαίνοντες δήλωσαν ότι είναι από το Μπαγκλαντές και οι 4 από την Αίγυπτο, μένουν να καταγραφούν οι ιθαγένειες των υπολοίπων.

Τελικά διασώθηκαν συνολικά 42 άτομα και αναζητούνται άλλα 3, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες 45 άτομα βρίσκονταν συνολικά στο σκάφος. Οι 40 διασώθηκαν από το πλήρωμα παραπλέοντος πλοίου και μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα Χανίων, ενώ 2 άτομα διέσωσε ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού και τους μετέφερε στην 115 πτέρυγα μάχης στα Χανιά.

Στο σημείο βρίσκονται 5 παραπλέοντα πλοία και ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στις έρευνες εξακολουθεί να παίρνει μέρος και το ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

