Κυκλάδες

Σαντορίνη: Σύλληψη 33χρονης για παράνομα ερωτικά ραντεβού... με το αζημίωτο

Χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή της γυναίκας. Πως στήθηκε η “παγίδα” της Αστυνομίας για την σύλληψη της.

Συνελήφθη την Τρίτη 14 Μαΐου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, μία 33χρονη μετανάστρια σεξουαλικά εργαζόμενη, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα εκδιδόμενα πρόσωπα και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η 33χρονη μέσω ιστοσελίδας φέρεται να προγραμμάτιζε ερωτικές συνευρέσεις με υποψήφιους πελάτες, καθορίζοντας τον τόπο και τον χρόνο της συνάντησης, καθώς επίσης και την χρηματική αμοιβή.

Για την σύλληψή της για παραβίαη των νόμιμων όρων έκδοσης προσώπων, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας, αστυνομικός προσποιούμενος τον πελάτη, έπειτα από επικοινωνία-συνεννόηση, μετέβη σε ξενοδοχειακό κατάλυμα όπου συνάντησε την κοπέλα, και αφού κατέβαλε το προσυμφωνημένο χρηματικό ποσό των 120 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, προσήγαγε από κοινού με ενεδρεύοντα στελέχη που χειρίζονταν την υπόθεση, την 33χρονη. Όπως διαπιστώθηκε, η δράστις πράγματι δεν διέθετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Στην κατοχή της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 7.100 ευρώ και μικροποσότητα κάνναβης.

