Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε διασώστη του ΕΚΑΒ

Ο διασώστης επιχειρούσε σε τροχαίο το οποίο συνέβη στην περιφερειακή οδό της πόλης.

Θύμα παράσυρσης έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διασώστης του ΕΚΑΒ παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και ενώ εκείνος είχε σπεύσει με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο λόγω άλλου τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος των Νταμαριών της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς ανατολικά.

Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει το αυτοκίνητο που είχε εκτραπεί της πορείας του, ο διασώστης παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με συνέπεια τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα ενώ ο διασώστης αναμένεται να μεταφερθεί στο Παπανικολάου.

Σημειώνεται ότι από την εκτροπή του οχήματος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι μια γυνάικα.

