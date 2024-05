Φθιώτιδα

Λαμία: Δηλητηρίαση σε μαθητές από σχολικά γεύματα

Σε ποια σχολεία της περιοχής καταγράφονται τα περιστατικά. Ποια τα συμπτώματα τα οποία εντιμετώπισαν τα παιδιά.

Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της Λαμίας από τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης τα οποία παρουσιάστηκαν μαζικά σε μαθητές πολλών διαφορετικών δημοτικών σχολείων της πόλης και κοντινών περιοχών, μετά από την κατανάλωση σχολικών γευμάτων.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης lamiafm1.gr , oι μαθητές παρουσίασαν έντονα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης με απανωτούς εμετούς και διάρροιες ενώ 4 παιδιά μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αφού τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταγράφει τα περιστατικά από όλα τα σχολεία, ενώ οι γονείς αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις.

Μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουν καταγραφεί περισσότερο από 20 περιστατικά στο 14ο Δημοτικό σχολείο και άλλα τόσα περίπου στο 7ο Δημοτικό. Αρκετά περιστατικά αναφέρονται στο 15ο και στο 17ο Δημοτικό, αλλά και στα Δημοτικά Σχολεία Μοσχοχωρίου και Κομποτάδων-Μεξιατών.

Μεμονωμένος πατέρας παιδιού, αλλά και σύσσωμος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, δήλωσαν ότι θα υποβάλουν καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ζητώντας παρέμβαση για να προστατευθούν τα παιδιά τους.

Για το περιστατικό είναι ενημερωμένη και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, καθώς το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων εφαρμόζεται σε όλη την Στερεά Ελλάδα (και όχι μόνο).

