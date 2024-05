Ηράκλειο

Κρήτη: Για βιασμό τουρίστριας κατηγορείται 21χρονος στρατιώτης

Ποιοι οι ισχυρισμοί της βρετανίδας παραθερίστριας σε βάρος του νεαρού. Τι απαντά ο στρατιώτης και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Μπλεξίματα με την ποινική αλλά και την στρατιωτική δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ένας 21χρονος φαντάρος, σε βάρος του οποίου υπέβαλε καταγγελία μία νεαρή Βρετανίδα τουρίστρια υποστηρίζοντας ότι την παρέσυρε σε μια παραλία της Χερσονήσου όπου την εξανάγκασε σε σεξουαλική επαφή.

Όπως μεταδίδειη ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης maleviziotis.gr ισχυρίστηκε η 26χρονη, γνώρισε τον 21χρονο σε ένα μπαρ της περιοχής και, αφού διασκέδασαν μαζί, στη συνέχεια πήγαν στην παραλία όπου ο νεαρός Έλληνας προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, ενάντια την θέληση της. Οι αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου εντόπισαν τον 21χρονο και τον συνέλαβαν, όμως και εκείνος κατέθεσε μήνυση εναντίον της παραθερίστριας για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Έτσι, συνελήφθησαν και οι δύο και ο 21χρονος παραπέμφθηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα στα Χανιά κατηγορούμενος για βιασμό, ενώ η 26χρονη θα εξεταστεί από ιατροδικαστή ο οποίος θα αποφανθεί αν υπήρξε βιασμός. Στο μεταξύ, παραπέμφθηκε και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

