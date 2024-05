Ηλεία

Ηλεία – Καταγγελία: Εκπαιδευτικός παρενοχλούσε μαθήτριά του

Για ποιο λόγο οι έρευνες των εκπαιδευτικών αρχών και της αστυνομίας τελούνται υπό άκρα μυστικότητα. Τι ανέφερε η καταγγελία.

Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ερευνάται σε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλεία.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του Πύργου patrisnews.com , η καταγγελία αφορά εκπαιδευτικό ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια, του σχολείου στο οποίο εργάζεται. Η καταγγελία έγινε πριν από μερικούς μήνες, ωστόσο η διοικητική εξέταση της υπόθεσης είναι ακόμη σε εξέλιξη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι καταγγελίες εστάλησαν με επιστολές τόσο στη διεύθυνση του σχολείου, όσο και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Οι επιστολές, που αξίζει να σημειωθεί πως εστάλησαν ανωνύμως από άγνωστο αποστολέα, περιείχαν λεπτομέρειες για το συμβάν και μετά από προσεκτική εξέταση του περιεχομένου τους, οι αρμόδιες σχολικές αρχές αποφάσισαν να διατάξουν ένορκη διοικητική εξέταση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η έρευνα διεξάγεται με άκρα μυστικότητα προκειμένου να προστατευθούν οι ταυτότητες των εμπλεκομένων, καθώς και η όλη διαδικασία.

