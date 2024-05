Ηλεία

Ηλεία: Στη ΜΕΘ αγρότης που εισέπνευσε επικίνδυνο φαρμάκο

Ο αγρότης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ διασωληνωμένος μετά την εισπνοή επικίνδυνου φαρμάκου.

Παραλίγο να στοιχίσουν τη ζωή ενός 66χρονου κατοίκου της ευρύτερης περιοχής της Γαστούνης στην Ηλεία οι αγροτικές εργασίες που ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής εισπνέοντας σημαντική ποσότητα επικίνδυνου φαρμάκου που του προκάλεσε έντονη αδιαθεσία και οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του.

Ειδικότερα, ο 66χρονος αγρότης πήγε από νωρίς στα κτήματά του προκειμένου να ψεκάσει τις καλλιέργειές του για να τις θωρακίσει από οποιαδήποτε αρρώστια.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ψεκασμού εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα της ουσίας με την οποία ψέκαζε την καλλιέργειά του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αισθανθεί αμέσως έντονη δυσφορία, σε σημείο να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης του και αμέσως προσπάθησαν να τον συνεφέρουν.

Μετά την πρώτη φάση της ιατρικής αυτής παρέμβασης, κρίθηκε απαραίτητο ο 66χρονος να διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

