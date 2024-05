Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: ανήλικος λήστεψε με μαχαίρι 13χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Τι εντοπίστηκε στην κατοχή του.

-

Συνελήφθη, το βράδυ της Παρασκευής, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, ένας 15χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των παππούδων του15χρονου, οι οποίοι ασκούν την γονική μέριμνα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μεσολόγγι, ο 15χρονος προσέγγισε 13χρονο ανήλικο, που κινούταν πεζός και με την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, οι οποίοι εντόπισαν τον 15χρονο σε περιοχή του Μεσολογγίου και τον συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον ανήλικο παθόντα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

Πηγή: agriniopress.gr