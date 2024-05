Λακωνία

Λακωνία: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε ρέμα

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Λακωνία, όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε ρέμα.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λακωνία το απόγευμα της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (17/5) σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ευρώτα, όταν, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 65χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας και ανετράπη σε παρακείμενο ρέμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα.

Πηγή: notospress.gr