Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ανήλικο ποδηλάτη

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του ανήλικου ποδηλάτη.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 17 Μαΐου στο Ρέθυμνο, συγκεκριμένα στην Αγία Φωτιά, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ανήλικο ποδηλάτη.

Το ατύχημα συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο 14χρονος ποδηλάτης να τραυματιστεί.

Η οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε αμέσως μετά το συμβάν και κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με ορθοπεδικά τραύματα, ώστε να χειρουργηθεί από παιδοχειρουργούς. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή και εκτός κινδύνου, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της οδηγού, ενώ διενεργούνται έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

