Αρκαδία

Αρκαδία: Ληστές μπήκαν στο σπίτι, τους έδεσαν και τους ξυλοκόπησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρομακτικές στιγμές για 3 άτομα όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι τους και τους λήστεψαν και μάλιστα τους ξυλοκόπησαν και τους έδεσαν.

-

Θύμα αδίστακτων κακοποιών έπεσαν σήμερα το πρωί ηλικιωμένοι στην Δόριζα Αρκαδίας.

Όπως έγινε γνωστό ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους στη Δόριζα, όπου τους έδεσαν και τους χτύπησαν.

Τα θύματα είναι τρία αδέρφια, ένας άνδρας 84 ετών και δύο γυναίκες 74 και 68 ετών. Πρωινές έρες ένα Αλβανος και ένας Αλβανοσκοπιανός μπήκαν στο σπίτι και με την απειλή μαχαιριού και πιστολιού ρέπλικα τους ''άρπαξαν'' 19.000 ευρώ.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι γνώριζαν ότι υπάρχουν χρήματα μέσα στο σπίτι.

Τα τρία θύματα είναι καλά στην υγεία τους και έχουν πάει προληπτικά στο νοσοκομείο. Οι δράστες έχουν συλληφθεί και ο ένας από αυτούς είναι αδειούχος φυλακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο από την Αθήνα και πήγαν στην Δόριζα Αρκαδίας με αυτό.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 3 αρχαιοκάπηλοι έκρυβαν εικόνες, ιερά σκεύη και αρχαία νομίσματα (εικόνες)

Red Arrows 2024 στον Φλοίσβο: Εντυπωσιακοί ελιγμοί από το ακροβατικό σμήνος της RAF (εικόνες)

Ισραηλινός και Παλαιστίνιος αγκαλιάστηκαν μπροστά στον Πάπα Φραγκίσκο (βίντεο)