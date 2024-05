Λάρισα

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός στη μέση του δρόμου

Στο σημείο που εντοπίστηκε ο άνδρας έσπευσαν οι Αρχές. "Φως" στα αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε δρόμο στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για έναν άνδρα, ο οποίος είχε εντοπιστεί να κείτεται σε σημείο πάνω στον δρόμο που ενώνει το Δαμάσι με το Δαμασούλι.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο, από κοινού με σταθμό του ΕΚΑΒ, για να διαπιστώσουν τελικά ότι ο άτυχος άνδρας, περίπου 50 ετών, δεν βρισκόταν στη ζωή.

Η σορός μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες που στοίχησαν τη ζωή στον άνδρα.

