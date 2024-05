Δωδεκανήσα

Ρόδος: Δεκάδες πρόσφυγες εντοπίστηκαν μαζί με τον διακινητή τους

Πώς έγινε ο εντοπισμός των δεκάδων προσφύγων και του διακινητή τους από τις Λιμενικές Αρχές της Ρόδου.

Με ένα ταχύπλοο σκάφος έφτασαν στη Ρόδο 36 άτομα, προερχόμενα από τις απέναντι τουρκικές ακτές. Για την παρουσία τους και τον κίνδυνο να πνιγούν στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Ρόδου ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ρόδου και της Σύμης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού που εντόπισαν ένα πνευστό ταχύπλοο σκάφος με 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες (21 άνδρες, 9 γυναίκες και 6 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ένα περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 23χρονος εξ’ αυτών ως ο διακινητής τους. Το ταχύπλοο σκάφος που τους μετέφερε κατασχέθηκε.

