Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Αυτοκίνητο τούμπαρε σε κεντρικό δρόμο (εικόνες)

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 12.00 το μεσημέρι στην Εύβοια, από τη σύγκρουση υπάρχουν δυο τραυματίες.

Το τροχαίο έγινε πριν το Νεοχώρι στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου κοντά στο κέντρο Λαμπούσα.

Αυτοκίνητο για αγνώστους λόγους μέχρι στιγμής έχασε τον προσανατολισμό του και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του evima.gr το μαύρο αυτοκίνητο μετά την μετωπική σύγκρουση με το δεύτερο ΙΧ, αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και η Πυροσβεστική, ενώ άμεσα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μεταφέρει τους δυο τραυματίες στο κέντρο υγείας Αλιβερίου.

