Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πώς “πιάστηκε” 26χρονος διακινητής παράτυπων μεταναστών

Με ποιον τρόπο κατάφεραν οι Αρχές να πιάσουν τον 26χρονο διακινητή παράτυπων μεταναστών.

Για παράνομη μεταφορά παράτυπων μεταναστών συνελήφθη ένας 26χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε, όταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών, στο ύψος της Χαλάστρας, εντοπίστηκαν δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα, τα οποία κρίθηκαν ύποπτα για μεταφορά παράτυπων μεταναστών, καθώς το ένα προπορευόταν με σταθερή ταχύτητα, ενώ το δεύτερο ήταν εμφανώς έμφορτο με πολλά άτομα. Παρότι έγιναν σήματα στάσης από αστυνομικούς στους δύο οδηγούς, αυτοί τουναντίον ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησαν διαφορετικές πορείες.

Το πρώτο όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, την περιοχή του Δενδροποτάμου όπου και συνελήφθη ο 26χρονος Έλληνας οδηγός του, ενώ το δεύτερο όχημα εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στο δρόμο Θεσσαλονίκης - Βεροίας. Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, που επέβαιναν στο όχημα και στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

