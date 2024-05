Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για ζευγάρι μεταναστών

Αγωνία για το ζευγάρι αλλοδαπών. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έγινε αργά το απόγευμα στη Νίσυρο.

Ένα ζευγάρι αλλοδαπών, σύμφωνα με την πυροσβεστική εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στη Νίσυρο στη θέση Κορακίσια. Ο άνδρας σύμφωνα με πληροφορίες δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω προβλημάτων που έχει αλλά και η γυναίκα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Μάλιστα οι πληροφορίες από το νησί αναφέρουν ότι μαζί με το ζευγάρι βρίσκονται και δύο ακόμα άνδρες.

Στις 2.30 το μεσημέρι έγινε η κλήση για βοήθεια και άμεσα σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος με δύο διασώστες από την 1η ΕΜΑΚ απογειώθηκε από την Ελευσίνα και μεταβαίνει στο σημείο, στο οποίο λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν μπορούν να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις διάσωσης.

Αυτή την ώρα προσεγγίζει το ελικόπτερο με το σχέδιο που υπάρχει να προβλέπει μετά τον απεγκλωβισμό να μεταφέρονται οι αλλοδαποί στο αεροδρόμιο της Κω και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι πάντες στη Νίσυρο λιμενικό αστυνομία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται επί ποδός, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μάλλον πρόκειται για μετανάστες.





