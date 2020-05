ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Γιορτή της Μητέρας: η ιστορία αυτής της ξεχωριστής ημέρας

Πώς καθιερώθηκε η Γιορτής της Μητέρας και από που έρχονται οι πρώτες αναφορές για αυτή την ημέρα.

Η Γιορτή της Μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας είναι εορτή προς τιμήν της μητέρας και της μητρότητας.

Στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, γιορτάζεται την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έτσι φέτος, «πέφτει» στις 10 Μαΐου!

Οι πρώτες αναφορές για Γιορτή της Μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα.

Η μητέρα Γη (Γαία) σύζυγος του Ουρανού είναι η προσωποποίηση της φύσης, που γεννά όλο τον κόσμο και λατρεύεται σαν η υπέρτατη θεότητα.

Η λατρεία περνά στη συνέχεια στην κόρη της, Ρέα, σύζυγο και αδερφή του Κρόνου.

Η Ρέα λατρεύεται σαν η «Μητέρα των Θεών», καθώς φαίνεται να είναι η πρώτη, που γέννησε με τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά της με μητρικό γάλα.

Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν τιμές στη Ρέα κάθε Άνοιξη, καθώς ήταν και θεά της γης και της γονιμότητας.

Η Γιορτή της Μητέρας ή Ημέρα της Μητέρας καθιερώθηκε τον 20ό αιώνα και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικανικό κίνημα των γυναικών.

Η Αμερικανίδα Ann Maria Reeves Jarvis διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα «Mothers Friendships Day» και συναντήσεις με το όνομα «Mothers Day Meetings», κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες.

Το 1870 η Julia Ward Howe διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγκαν «peace and motherhood» με σκοπό, τα παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο.