Ο φονικός καύσωνας του 1987 με τους χιλιάδες νεκρούς

Για οχτώ συνεχείς ημέρες το θερμόμετρο δεν έπεφτε κάτω από τους 30 βαθμούς ούτε τη νύχτα...

Αθήνα, Ιούλιος 1987. Η θερμοκρασία ανεβαίνει απότομα. Κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που θα επακολουθούσε, γι αυτό και η χώρα θρήνησε 1.300 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 1.115 στην Αττική.

Η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς και για οχτώ συνεχείς ημέρες το θερμόμετρο δεν έπεσε κάτω από τους 30 βαθμούς ούτε τη νύχτα.

Ο καύσωνας συνέβαλε στον θάνατο 4 ατόμων δύο στην Αθήνα και δύο στον Βόλο που έπασχαν από καρδιοπάθεια, ενώ δεκάδες άλλα, μεγάλης κυρίως ηλικίας, μεταφέρθηκαν με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα σε διάφορα νοσοκομεία. Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση ξέφυγε...

Στις 25 Ιουλίου η χώρα βρισκόταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι νεκροί είχαν φτάσει τους 300 και ο αριθμός συνέχιζε να αυξάνεται.

Τα νεκροτομεία γεμίζουν ασφυκτικά και επιστρατεύονται, εκτός από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα ψυγεία των βαγονιών του ΟΣΕ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες διεστάλησαν μέχρι και οι γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του από την Ομόνοια έως τον Πειραιά.

Μετά από επτά συνεχόμενες ημέρες με 44άρια, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει. Ήταν όμως αργά. Ο φονικός καύσωνας του 1987 άφησε πίσω του σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1300 νεκρούς, εκ των οποίων οι 1115 στην Αττική. Ανεπίσημες πηγές αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.500, αλλά ο αριθμός δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

Ο καύσωνας του 1987 αποτελεί μέχρι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της χώρας εν καιρώ ειρήνης. Τι έφταιξε όμως;

Ο καύσωνας του 1987 κατέχει το ρεκόρ διάρκειας, αφού κράτησε επτά ημέρες, γεγονός που τον μετέτρεψε σε φονικό. Παράλληλα, τα κλιματιστικά μηχανήματα ήταν άγνωστη λέξη για τους περισσότερους Αθηναίους, ενώ πολλά μεγάλα νοσοκομεία λειτουργούσαν κι αυτά χωρίς κλιματισμό. Το αποτέλεσμα ήταν εκατοντάδες, ηλικιωμένοι κυρίως, να προσβληθούν από θερμοπληξία.

