ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άγιο Όρος: η γυναίκα που έσπασε το άβατο ντυμένη άνδρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η 22χρονη που παραβίασε το άβατο και εισέβαλε στα άδυτα του Άγιους Όρους.

Από το 539 μ.Χ., το Άγιο Όρος αποτελεί άβατο, δηλαδή ένας τόπος όπου απαγορεύεται η είσοδος γυναικών, μάλιστα, σε δημοσίευμα του BBC, αναφέρεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκταση στον κόσμο όπου ισχύει μια τέτοια απαγόρευση. Συνεπώς πρόσβαση ως επισκέπτες έχουν μόνο 100 Ορθόδοξοι και 10 μη ορθόδοξοι κάθε μέρα, ενώ δεν επιτρέπεται να παραμείνει κανείς για περισσότερες από τρεις ημέρες εκεί.

Το ελληνικό κράτος κύρωσε με το Ν.Δ. 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος άρχισε να ισχύει το 1927 μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Συντάγματος, οπότε και για πρώτη φορά επισημοποιήθηκε η συνταγματική προστασία του καθεστώτος αυτοδιοίκησης του Αγίου Όρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Κ.Χ.Α.Ο (Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους), «η εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται«. Η απαγόρευση αυτή κυρώνεται και ποινικά με τη διάταξη του άρθρου 43β του Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους», το οποίο προστέθηκε με το Ν.Δ. 2623/1953 (ΦΕΚ Α΄ 268/28.9.1953) και προβλέπει ότι «η παράβασις του άρθρου 186 του Καταστατικού Χάρτου επισύρει την ποινήν φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις ενός έτους».

Παρά ταύτα, από το 382 το άβατο του Αγίου Όρους έχει παραβιαστεί δώδεκα φορές, τουλάχιστον επισήμως.

Οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι τα λιμάνια που οδηγούν στην ιερή περιοχή ενώ, αν βρίσκονται επιβασμένες σε πλοίο, αυτό απαγορεύεται να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τις ακτές.

Η 22χρονη πόντια από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Ποιμενίδου, παραβίασε το άβατο και στάθηκε μάλιστα η αιτία, δύο μήνες μετά το εγχείρημά της να ψηφιστεί το Νομοθετικό Διάταγμα 2623/1953, το οποίο προέβλεπε ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους για ανάλογες περιπτώσεις.

Η Μαρία Ποιμενίδου, ντυμένη αντρικά, «τρύπωσε» στα άδυτα του Αγίου Όρους και παρέμεινε εκεί για τρεις ημέρες, μέχρι που έγινε αντιληπτή. Η άφιξή της καταγράφεται στις 17 Απριλίου του ’53 και η αναχώρησή της στις 19 του ίδιου μήνα, ενώ υποστήριξε ότι στόχος της ήταν να γνωρίσει από κοντά τη μοναστική ζωή.

Χαρακτηριστικό του θορύβου που προκάλεσε η Ποιμενίδου ήταν δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής.

Ιδού τι αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Εμπρός.

«Παρά τας επισήμους διαψεύσεις του υπουργού Βορείου Ελλάδος κ. Στράτου, αποκαλύπτομεν σήμερον ότι πράγματι παρεβιάσθη το άβατον του Αγίου Όρους. Τούτο όμως δεν συνέβη ως ανεγράφη υπό γυναικών-συνέδρων του Βυζαντινολογικού Συνεδρίου, αλλά υπό της νεαράς Μαρίας Ποιμενίδου 22 ετών, ήτις εισήλθεν μετά των συνέδρων, ντυμένη ανδρικά, παρέμεινεν επί τριήμερον, από την Παρασκευή 17-4-1953 έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, επισκεφθείσα τας περισσοτέρας μονάς. Ως εδήλωσεν, από πολλού χρόνου είχεν σχεδιάσει την “καταπάτησιν του Αγίου Όρους” φλεγομένη υπό της επιθυμίας να ίδη αυτοπροσώπως κατά ποίον τρόπον διάγουν τον βίον οι μοναχοί».

Πηγή: dogma.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φολέγανδρος: Ομολόγησε το έγκλημα ο 30χρονος

Παιδικοί Σταθμοί: ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο