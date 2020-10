ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Βλάσσης Μπονάτσος: σαν σήμερα έφυγε ο “αιώνιος έφηβος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν 14 Οκτωβρίου όταν ξαφνικά ο Βλάσσης Μπονάτσος μας αποχαιρέτησε για πάντα και δυστυχώς δεν ήταν... φάρσα!

Ήταν 14 Οκτωβρίου 2004 όταν ο Βλάσης Μπονάτσος άφησε την τελευταία πνοή και βύθισε στο πένθος όλη την Ελλάδα.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος ήταν Έλληνας τραγουδιστής, ηθοποιός και παρουσιαστής. Ήταν γιος δικαστικού και καθηγήτριας πιάνου, με καταγωγή από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Τάκη Μπονάτσο, ο οποίος γεννήθηκε το 1944.

Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όντας έφηβος, δημιούργησε το συγκρότημα loubok. Στη συνέχεια υπήρξε μέλος του μουσικού συγκροτήματος "Πελόμα Μποκιού" από το 1969 έως το 1972. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από τα αρχικά των ονομάτων των μελών του: Νίκος ΔαΠΕρης, Νίκος ΛΟγοθέτης, Τάκης ΜΑρινάκης, Βλάσης ΜΠΟνάτσος, Γιάννης ΚΙΟΥρκτσόγλου.

Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε», το οποίο έγραψε ο Γιάννης Κιουρκτσόγλου και το οποίο ηχογραφήθηκε στην πρώτη του εκτέλεση από τους Πελόμα Μποκιού με τη φωνή του Νίκου Δαπέρη. Το ίδιο τραγούδι ηχογράφησε, 25 χρόνια αργότερα, ο Βλάσσης Μπονάτσος όταν συνεργάστηκε με τους Goin' Through.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση "Εβίτα" με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη παίζοντας το ρόλο του Τσε Γκεβάρα. Επίσης έπαιξε μαζί της και την περίοδο 1983-1984 με την παράσταση «Βίκτωρ Βικτώρια». Είχαν σχέση σχεδόν έξι χρόνια (από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1987, σύμφωνα με τα περιοδικά της εποχής).

Παρουσίασε πολλά τηλεπαιχνίδια και τηλεοπτικές εκπομπές όπως Με το κλειδί στο χέρι, Κόντρες, Βλας Μπακ, Άλλα Κόλπα, Με φόρα και Πάμε για άλλα, όπου ήταν γνωστός για τις φάρσες που έκανε και τις ατάκες του όπως το «φύγε 'συ έλα 'σύ», «φοβερό», «τρομερό», «πάρα πολύ ωραίο», «καλά με συγχωρείς» και τη βραχνή χροιά της φωνής του. Ήταν πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς Οι Απαράδεκτοι (1991 - 1993) μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου (η οποία έγραψε το σενάριο) και Σπύρο Παπαδόπουλο. Συμπρωταγωνιστούσαν ο Βασίλης Χαλακατεβάκης και η Ρένια Λουιζίδου.

Ως σόλο τραγουδιστής έχει κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια Γυναίκα», «Γυναίκες» (soundtrack της σειράς "Στον Αστερισμό Της Γραβάτας"), «Η Ζωή Είναι Μια Τρύπα», «Βιάσου», «Λολίτα το Νυμφίδιο», «Ένας Άντρας Κλαίει Για σένα», «Πες I Love You», «Αγαπάω» και άλλα. Έχει κάνει ντουέτα με την Αλέξια στο «Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός», τον Κώστα Τουρνά στο «Έλα Ήλιε Μου» και τον Γιώργο Μαρίνο στο «Ροκ». Επίσης έχει κάνει διασκευές τραγουδιών όπως «Το Χειροκρότημα» (πρώτη εκτέλεση Άλκηστις Πρωτοψάλτη), «Ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής» (πρώτη εκτέλεση Βασίλης Παπακωνσταντίνου), «Αν Σ'αρνηθώ Αγάπη Μου» (πρώτη εκτέλεση Κώστας Χατζής), «Λαός και Κολωνάκι» (πρώτη εκτέλεση Μανώλης Χιώτης, Μαίρη Λίντα) και «There Is No One Like Me» (soundtrack της σειράς Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη, τίτλος πρωτότυπου «Non Esiste L'Amore» του Αντριάνο Τσελεντάνο).

Το 1996 παντρεύτηκε με τη Μάρθα Κουτουμάνου (1968), κόρη της Ελληνίδας ηθοποιού Ζωής Λάσκαρη. Μαζί της απέκτησε μία κόρη, τη Ζένια.

Απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, στις 14 Οκτωβρίου 2004. Έπασχε από κληρονομικό αγγειοοίδημα. Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατός του οφείλεται σε αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα.

Κηδεύτηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών δημοσία δαπάνη, το οποίο προκάλεσε αρνητικά σχόλια καθώς απουσίαζαν οι λόγοι για την απόδοση τέτοιας τιμής από την Πολιτεία.