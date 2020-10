ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους.

Η ιστορία του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη του Α' Παγκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. Οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο ανέρχονται περίπου στα 40 εκατομμύρια, και 245 εκατομμύρια ασθενών είναι με πολύ χαμηλή όραση. Κύρια αιτία που οδηγεί στην απώλεια της όρασης είναι ο καταρράκτης (47,9%, σύμφωνα με στατιστικές της ΠΟΥ). Άλλες αιτίες είναι το γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η παιδική τύφλωση και το τράχωμα. Βασική διαπίστωση αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι τουλάχιστον το 80% των περιπτώσεων θα μπορούσαν να προληφθούν, αντιμετωπιστούν ή ιαθούν.

Σε κάθε ασθένεια, «κλειδί» για επιτυχημένη έκβαση είναι το τρίπτυχο πρόληψη-διάγνωση-θεραπεία Συνεπώς, η μάχη κατά τις τυφλότητας μπορεί να κερδηθεί με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, που επιτυγχάνονται μόνο μέσω του τακτικού ελέγχου από οφθαλμίατρο. Δεδομένου τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη χάραξης συντονισμένης στρατηγικής και ευαισθητοποίησης ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών της πάθησης. Η έγκαιρη πρόληψη της τύφλωσης και των σχετικών ασθενειών που οδηγούν σε αυτή συμβάλει στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, σ?ένα πιο υγιές ανθρώπινο δυναμικό, σε ευημερία και σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε αύξηση της παραγωγικότητας τους και σε παράταση του επαγγελματικού τους βίου.

Στις περιπτώσεις όπου η τύφλωση δεν μπορεί να προληφθεί ή αντιμετωπιστεί τότε ο αντίκτυπος στην καθημερινή ζωή των ασθενών είναι μεγάλος καθώς οι παθήσεις που σχετίζονται με την όραση επιβάλλουν πολλούς κοινωνικούς, επαγγελματικούς και σχετικά με την ποιότητα ζωής περιορισμούς τόσο στα άτομα που πάσχουν, καθώς και στο οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Προς αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία και στην διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για μια πιο ασφαλή, άνετη και ανεξάρτητη διακίνηση τους σε κάθε δημόσιο χώρο.

Βοηθητικό μέσο για πιο εύκολο προσανατολισμό και ανεξάρτητη διακίνηση σε δημόσιους χώρους αποτελεί η χρήση του άσπρου μπαστουνιού, σύμβολο προστασίας των τυφλών, το οποίο συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε κάθε καθημερινή δραστηριότητα. Με αφορμή την σημασία της χρήσης του μπαστουνιού καθιερώθηκε η 15η Οκτωβρίου ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού» με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους.

Η Πολιτεία και η Κοινωνία οφείλουν σεβασμό στο «Λευκό Μπαστούνι» και οφείλουν να είναι συμπαραστάτες στους πάσχοντες συνανθρώπους μας σε κάθε έκβαση της καθημερινότητάς τους αλλά και στην γενικότερη εξέλιξη και πορεία τους. Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς σε συνεργασία με τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές που να συμβάλλουν στο να αρθούν οι περιορισμοί και οι επικρατούσες αρνητικές διακρίσεις που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη των ατόμων με προβλήματα όρασης, σύμφωνα με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.