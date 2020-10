ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Wanda Rutkiewicz: η γυναίκα που κατέκτησε το Έβερεστ

Στις 16 Οκτωβρίου του 1968 έγινε η τρίτη γυναίκα στον κόσμο, η πρώτη γυναίκα στην Ευρώπη και η πρώτη Πολωνέζα που φτάνει την κορυφή του Έβερεστ.

«Λατρεύω τη σωματική άσκηση, τον καθαρό αέρα, τη συντροφικότητα και την έξαψη», έγραψε η πολωνίδα ορειβάτισσα Βάντα Ρουτκιέβιτς, μία από τις θρυλικές μορφές της ορειβασίας. Στις 16 Οκτωβρίου 1978, κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ και έγινε η τρίτη γυναίκα που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου και η πρώτη από την χώρα της που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα. Η Ρουτκιέβιτς θα συμπληρώσει ακόμη επτά αναρριχήσεις πάνω από τα 8.000 μέτρα και θα καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες ορειβάτισσες όλων των εποχών.

Γεννημένη στις 4 Φεβρουαρίου 1943 στο χωριό Πλουγκάνι, που σήμερα ανήκει στην Λιθουανία, σπούδασε ηλεκτρομηχανολογία στο Πολυτεχνείο του Βρότσλαβ. Ανακάλυψε τυχαία την ορειβασία το 1961, όταν ξέμεινε από καύσιμα η μοτοσυκλέτα της και ο πρώτος άνθρωπος που σταμάτησε να την βοηθήσει ήταν λάτρης της ορειβασίας και την προκάλεσε να ανεβούν μαζί στο βουνό Γκόρι Σοκόλε της Πολωνίας.

Δέκα χρόνια μετά το κατόρθωμά της στο Έβερεστ, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε την δεύτερη ψηλότερη κορυφή του κόσμου, την Κ2 της οροσειράς Κορακορούμ της Ασίας, χωρίς μάλιστα να χρησιμοποιήσει οξυγόνο. Δύο από τους συντρόφους της χάθηκαν κατά την διάρκεια της αποστολής, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της.

Η Ρουτκιέβιτς έγραψε βιβλία και σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ για τα κατορθώματά της. Υπερασπίστηκε με πάθος τις ορειβάτισσες απέναντι στο πατρονάρισμα των ανδρών συναδέλφων τους και οργάνωσε αρκετές αμιγώς γυναικείες αποστολές. Το 1990, ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο στόχο να αναρριχηθεί σε οκτώ κορυφές άνω των 8.000 μέτρων μέσα σε ένα χρόνο, ένα πρόγραμμα που ονόμασε «Καραβάνι των Ονείρων». Δεν τα κατάφερε, καθώς χάθηκε σε ανάβαση στην κορυφή Καντσεγιούνγκα των Ιμαλαϊων, την τρίτη ψηλότερη κορυφή του κόσμου, στις 12 Μαΐου 1992.

Τελευταίος ανέφερε για αυτήν ένας Μεξικανός ορειβάτης, ο Κάρλος Καρσόγιο. Εκείνη προσπαθούσε να φτιάξει καταφύγιο. Η όλη προσπάθεια την αποδυνάμωσε πνευματικά και σωματικά, ίσως να είχε σωθεί με περισσότερη ξεκούραση και διαύγεια. Ο Καρσόγιο είπε ότι ούτε εκείνος είχε τη διαύγεια ώστε να την πείσει να κατέβουν, καθώς ήταν κι αυτός εξουθενωμένος.

Το 1995, βρέθηκε ένα πτώμα από δύο ορειβάτες, και λέχθηκε ότι μπορεί να ανήκε στη Βάντα. Οι ενδείξεις όμως ήταν αρνητικές και, τελικά, το σώμα, το πιθανότερο είναι να ανήκει σε μία Βουλγάρα ορειβάτισσα, η οποία είχε πεθάνει το 1994. Εκείνο, επίσης, που παραμένει άγνωστο είναι αν η Ρουτκιέβιτς κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή του Κανγκτσενγιούνγκα. Σε περίπτωση που το κατάφερε, είναι η μόνη γυναίκα στον κόσμο που κατάφερε να κατακτήσει τις τρεις ψηλότερες κορυφές του κόσμου. Το σώμα της δεν έχει βρεθεί έως και σήμερα.

Αν και δεν έκανε πραγματικότητα το όνειρό της, η Βάντα Ρουτκιέβιτς συνέχισε να εμπνέει γενιές αναρριχητών που θέλησαν να ακολουθήσουν τα βήματά της.