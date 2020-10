ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι: ποιος ήταν ο ηγέτης του ISIS

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις 4 Οκτωβρίου 2011 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν κατατάξει τον αλ-Μπαγκντάντι στη λίστα της διεθνούς τρομοκρατίας...

Ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι (28 Ιουλίου 1971 - 27 Οκτωβρίου 2019) ήταν χαλίφης του ISIS, με καταγωγή από την Σαμάρα του Ιράκ. Είχε συλληφθεί από τους Αμερικανούς το 2004. Το 2010 ανέλαβε το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στο Ιράκ μετά τον θάνατο του Αμπού Μουσάμπ Αλ Ζαρκάουι.

Σκοτώθηκε σε καταδρομική επιχείρηση των ΗΠΑ στην Συρία, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πέθανε πυροδοτώντας γιλέκο με εκρηκτικά, παγιδευμένος σε αδιέξοδο τούνελ, παρασύροντας στον θάνατο και τρία απο τα παιδιά του.

Η ανάπτυξη του ISIS στην Συρία τον έφερε σε ανταγωνισμό με το Συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, την οργάνωση Άλ Νούσρα. Στην συνέχεια η Αλ Κάιντα ζήτησε από τον Αλ Μπαγκντάντι να περιορίσει την δράση του ISIS στο Ιράκ, έτσι εκείνος αρνήθηκε με αποτέλεσμα να αποκηρυχθεί τον Φεβρουάριο του 2014.

Το "ισλαμικό κράτος" δεν έχει αναγνώριστεί διεθνώς, ενώ έχει καταλάβει με τη βία τα εδάφη του Ιράκ και της Συρίας. Από τις 4 Οκτωβρίου 2011, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν κατατάξει τον αλ-Μπαγκντάντι στη λίστα της διεθνούς τρομοκρατίας, ενώ μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγεί στην αιχμαλωσία του ή το θάνατό του.

Στις αρχές του Ιουλίου του 2014, με ένα ηχογραφημένο μήνυμα, ο αλ-Μπαγκντάντι είχε καλέσει τους απανταχού Μουσουλμάνους να γίνουν «πρωταθλητές στην θρησκεία του Αλλάχ» και στον ιερό πόλεμο, καθώς και να μεταναστεύσουν στο "Ισλαμικό Κράτος", το οποίο χαρακτήρισε ως «Σπίτι του Ισλάμ».

Σε νέο μήνυμά του τον Μάιο του 2015 ο Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι καλούσε τους μουσουλμάνους να ενταχθούν στο «χαλιφάτο» και να διεξάγουν ιερό πόλεμο στις χώρες τους. «Το Ισλάμ δεν ήταν ποτέ θρησκεία της ειρήνης. Το Ισλάμ είναι η θρησκεία του πολέμου», είχε υποστηρίξει τότε.

Στις 11 Ιουλίου του 2017, το Ισλαμικό κράτος επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας είχε ειδοποιήσει τον ISIS για επίθεση του ρώσικου στρατού από αέρος εναντίον του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκνάντι.

Ο διάδοχός του στην εξουσία της τρομοκρατικής οργάνωσης "Ισλαμικό κράτος" είναι ο γιος του Αμπού Ομάρ αλ-Μπαγκντάντι. Ο θάνατος του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκνταντί δεν επιβεβαιώνεται με επίσημα στοιχεία καθώς το αμερικανικό κράτος δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο του θανάτου.

Με ένα ηχητικό απόσπασμα με τη φωνή του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 28/9/2017 σε ένα προπαγανδιστικό μέσο που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση, σε μια πρώτη εμφάνιση του Μπαγκντάντι έπειτα από έναν χρόνο.

Η επόμενη εμφάνισή του ήταν το 2019, όταν με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, έκανε την εμφάνισή του σε βίντεο για πρώτη φορά εδώ και 5 χρόνια σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο.

Η τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή του ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου σε ένα ηχητικό μήνυμα προειδοποιούσε ότι είναι καθ’ οδόν «καθημερινές επιχειρήσεις».

Σαν σήμερα, το 2019, τα αμερικανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν νεκρό τον αρχηγό του ISIS Αλ Μπαγκντάντι, ύστερα από έφοδο στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον ίδιο! Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες των CNN και ΑBC, ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε για να μη συλληφθεί από Αμερικανούς.

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία. Η CIA συνέβαλε στον εντοπισμό του Μπαγκντάντι, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.