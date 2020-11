ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Τέρας του Λοχ Νες: σαν σήμερα τραβήχτηκε η... πρώτη “φωτογραφία” του!

Ο μύθος της "Νέσι" ξεκίνησε πριν από αιώνες, όμως εδώ και δεκατίες έχει πάρει άλλες... διαστάσεις, λόγω των "ντοκουμέντων".

Εδώ και 87 χρόνια η λίμνη του Λοχ Νες, βόρεια της Σκωτίας, κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό ή... ένα τουριστικό τρικ.

Ήδη, από τον 6ο αιώνα θρύλοι έκαναν λόγο για ένα τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό που κρυβόταν στα νερά. Οι πιο «μαζικές» μαρτυρίες, όμως, που υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός τέρατος, της «Νέσι», αρχίζουν τον Ιούλιο του 1933.

Τότε, το αυτοκίνητο του ζεύγους Σπάισερ, που κινείτο σε δρόμο κοντά στη λίμνη, μόλις και κατάφερε να αποφύγει ένα μεγάλο, γλιστερό και με τεράστια ουρά ζώο, που εξαφανίστηκε στα λασπωμένα νερά.

Ωστόσο ο μύθος πήρε «σάρκα και οστά» το 1933 όταν δημοσιεύθηκε η πρώην φωτογραφία της «Νέσι», του τέρατος το Λοχ Νες. Οι μαρτυρίες, όπως εκείνη ενός 9χρονου κοριτσιού το 1912 ή του ζεύγους Σπάισερ, ήταν αρκετές. Όμως ήταν στις 12 Νοεμβρίου του 1933, όταν ο Χιου Γκρέι επέστρεφε από την εκκλησία και καθώς περπατούσε πλάι στην λίμνη, είδε ένα γιγαντιαίο πλάσμα να βγαίνει στην επιφάνεια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να το φωτογραφίσει.

Τα επόμενα χρόνια οι μαρτυρίες και οι υποθαλάσσιες φωτογραφίες, που παρουσιάζουν ένα καφεπράσινο ον, σαν τεράστιο φίδι, με δύο καμπούρες και μεγάλη ουρά, πληθαίνουν ακόμα περισσότερο.

Αυτές οι μαρτυρίες ανοίγουν το δρόμο σε λεπτομερείς επιστημονικές έρευνες. Τα αποτελέσματα των ερευνών, εκτός από τον εντοπισμό πολλών υποθαλάσσιων σπηλαίων, δεν απέδειξαν ούτε απέκλεισαν την ύπαρξη της «Νέσι».

Οι θεωρίες για το τι ακριβώς είναι η «Νέσι» ήταν πολλές, αλλά σύμφωνα με την πιο επικρατούσα, πρόκειται για ένα θαλάσσιο ερπετό, παρόμοιο με αυτά που εξαφανίστηκαν πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρόνια, το οποίο απομονώθηκε στα νερά της λίμνης όταν αυτή έπαψε να συνδέεται με τη θάλασσα.

Η «Νέσι», πάντως, παραμένει ένας από τους πιο διαχρονικούς μύθους, αλλά ωσότου υπάρξει σαφής επιστημονική απόδειξη και καταγραφή της, η μορφή της θα συνεχίσει να «εμφανίζεται» σε μπλουζάκια, φλιτζάνια, τσάντες, κουκλάκια και ό,τι άλλο μπορεί να πωληθεί.

