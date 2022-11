ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Maude Bonney: η πρώτη γυναίκα που πέταξε μόνη από την Αυστραλία στην Αγγλία

Γεννημένη σαν σήμερα, η Maude Bonney αντιμετώπισε έντονα καιρικά φαινόμενα, επέζησε από δύο "βαριές προσγειώσεις" και ήλθε αντιμέτωπη με ένα κοπάδι νεροβούβαλων...

Η Maude Bonney είναι η πρώτη γυναίκα αεροπόρος που πέταξε σόλο από την Αυστραλία στην Αγγλία.

Γεννημένη στις 20 Νοεμβρίου 1897 στην Νότιο Αφρική, περιπλανήθηκε με την οικογένειά της στην Αγγλία, την Αυστραλία και την Γερμανία, προτού εγκατασταθεί οριστικά στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας το 1917, μετά τον γάμο της με τον δερματέμπορο Χάρι Μπόνεϊ.

Το ενδιαφέρον για την αεροπορία ξεκίνησε το 1928, με την προτροπή ενός εξαδέλφου του συζύγου της. Απέκτησε δίπλωμα πιλότου και το 1931 πέταξε μόνη της με ένα διπλάνο τύπου deHaviland 60G VH-UPV, με την ονομασία «My Little Ship», από το Μπρισμπέιν στο Γουανγκαράτα προκειμένου να συναντήσει τον πατέρα της. Το ταξίδι της σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων διάρκεσε 15 ώρες και έγραψε ιστορία.

Το 1933, έγινε η πρώτη γυναίκα που πέταξε σόλο από την Αυστραλία στην Αγγλία. Το ταξίδι της διάρκεσε 157 ώρες και ήταν αρκετά επικίνδυνο, αφού αντεπεξήλθε με επιτυχία τα κατά διαστήματα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ επέζησε από δύο βαριές προσγειώσεις και ήλθε αντιμέτωπη με ένα κοπάδι νεροβούβαλων.

Η ατρόμητη αεροπόρος συνέχισε να θέτει νέους στόχους και το 1937 πραγματοποίησε ένα ακόμη διηπειρωτικό ταξίδι, αφού πέταξε σόλο από την Αυστραλία στην γενέτειρά της Νότιο Αφρική.

Το 1939 το αεροπλάνο της υπέστη μεγάλες ζημιές από φωτιά και αφού το επισκεύασε χρησιμοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Maude Bonney τιμήθηκε με πλήθος βραβείων και παρασήμων μεταπολεμικά. Έφυγε από την ζωή, πλήρης ημερών στις 24 Φεβρουαρίου 1997.

Πηγή: sansimera.gr

