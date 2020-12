ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σκρουτζ Μακ Ντακ: γενέθλια για το πιο πλούσιο και φιλάργυρο παπί του κόσμου

Πότε «γεννήθηκε», πώς μεγάλωσε και πώς «έχτισε» την πολύτιμη περιουσία του.

Το πιο πλούσιο και φιλάργυρο παπί του κόσμου, βγαλμένο από το πενάκι του αμερικανού κομίστα Καρλ Μπαρκς (1901-2000). Επίλεκτο μέλος της οικογένειας των Ντακ που δημιούργησε ο Γουόλτ Ντίσνεϋ, πρωτοεμφανίσθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1947 στην ανθολογία κόμιξ «Four Color», που εξέδιδε από το 1939 έως το 1962 ο εκδοτικός οίκος Dell. O Καρλ Μπαρκς εμπνεύστηκε τον χάρτινο ήρωά του από το λογοτεχνικό του ισοδύναμο, τον πάμπλουτο τσιγγούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ, κεντρικό πρόσωπο του διηγήματος του Καρόλου Ντίκενς «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία».

Ο Σκρουτζ είναι μία γέρικη ανθρωπόμορφη πάπια Πεκίνου, με κίτρινο - πορτοκαλί ράμφος και πόδια. Ζει στη Λιμνούπολη και συνήθως εμφανίζεται με μπλε ή κόκκινο φράκο, ημίψηλο, ματογυάλια και γκέτες. Στις ταινίες κινουμένων σχεδίων ακούγεται να μιλά με ελαφριά σκωτσέζικη προφορά.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Σκρουτζ γεννήθηκε στη Σκωτία και κέρδισε την πρώτη του δεκάρα, που τη φυλάει ακόμα ως κόρη οφθαλμού, σε ηλικία δέκα ετών. Λίγο αργότερα έφυγε για να κάνει την τύχη του στην Αμερική και βρέθηκε στο Κλοντάικ να ψάχνει για χρυσάφι.

Σύντομα κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο και αγόρασε τον λόφο όπου έμελλε να στήσει το σήμα κατατεθέν της οικονομικής αυτοκρατορίας του, ένα πελώριο θησαυροφυλάκιο. Από εκεί και ύστερα η πορεία του ήταν ανοδική, αν και ο δρόμος της επιτυχίας δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Παρά τις αντιξοότητες, ο Σκρουτζ κατόρθωνε να τα βγάζει πέρα, αφού κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να τον ξεπεράσει σε εξυπνάδα και πονηριά. Στα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο για να αυξήσει την περιουσία του, με βοηθούς του συνήθως τον ανιψιό του Ντόναλντ Ντακ και τα τρία τετραπέρατα ανιψάκια του Χιούι, Λιούι και Ντιούι.

Παρ’ όλο που κατέκτησε την κορυφή, δεν μπορεί να επαναπαυθεί στις δάφνες του. Πρέπει διαρκώς να παλεύει για να προστατεύσει το πολύτιμο χρυσάφι του και να παραμείνει το πλουσιότερο παπί του κόσμου. Οι Μουργόλυκοι αποτελούν μόνιμη απειλή για την περιουσία του, αφού το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι πώς να διαρρήξουν το απόρθητο θησαυροφυλάκιό του.

Ανελέητη εχθρός του είναι και η μάγισσα Μάτζικα, η οποία θέλει απελπισμένα να πάρει στα χέρια της την τυχερή του δεκάρα. Από την άλλη μεριά καραδοκούν οι επιχειρηματίες ανταγωνιστές, όπως ο Ρόμπαξ, που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα, προκειμένου να ξεπεράσει τον Σκρουτζ σε πλούτη και δόξα. Φυσικά, ο Σκρουτζ βγαίνει πάντα νικητής, αλλά πριν προλάβει να πάρει ανάσα αρχίζει να ετοιμάζεται για την επόμενη μάχη.