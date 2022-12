ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Αγία Άννα: η προστάτιδα των άτεκνων ζευγαριών

Ο ρόλος της Αγίας ως σύμβολο γονιμότητας και τεκνογονίας για την Εκκλησία.

Η Αγία Άννα, η οποία τιμάται στις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση ήταν η μητέρα της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού.

Το εξελληνισμένο όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάνα που σημαίνει «εύνοια, χάρη».

Το όνομα της Αγίας Άννας καθώς και του συζύγου της Ιωακείμ αναφέρονται μόνο σε απόκρυφα ευαγγέλια όπως για παράδειγμα το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου.

Η Αγία Άννα μαζί με το σύζυγό της Ιωακείμ, έφτασαν ως τις μέρες μας να θεωρούνται από όλους τους χριστιανούς ως «οι προστάτες των άτεκνων ζευγαριών».

Στη ζωή της Άγιας Άννας υπήρχε και ένα μελαγχολικό σύννεφο διότι σύμφωνα με τις Γραφές, ο Θεός είχε δώσει στην ενάρετη ζωή της, για δοκιμασία, την στέρηση της μητρότητας.

Εκείνη την εποχή, η ατεκνία είχε φοβερές κοινωνικές συνέπειες. Ο άτεκνος θεωρούνταν περιφρονημένος και ντροπιασμένος από τον Θεό και τους ανθρώπους. Κανένας δεν έτρωγε ψωμί μ’ αυτόν που δεν είχε παιδί, όταν πήγαινε στην Εκκλησία καθόταν τελευταίος ενώ, αν έδινε λειτουργία, συνηθιζόταν να την δίνει τελευταίος στον Ιερέα.

Η Αγία Άννα παρακάλεσε τον Θεό να δώσει τέλος στην “ταπείνωση” της και να της χαρίσει ένα παιδί με την υπόσχεση ότι θα αφιέρωνε σε Εκείνον.

Ο Θεός είδε τα δάκρυα και τους αναστεναγμούς της και απάντησε στις θερμές προσευχές της. Έστειλε, λοιπόν, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ιωακείμ διαβεβαιώνοντάς τον ότι εκείνος και η Άννα θα αποκτούσαν μια κόρη. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα, συνέλαβε η άγια Άννα τη Δέσποινα Θεοτόκο από τη σπορά του Ιωακείμ. Ακολούθησαν ευτυχείς ημέρες απερίγραπτης χαράς για τους ευσεβές ζεύγος.

Μετά τη γέννα, στις οχτώ μέρες, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα καλέσαν τους ιερείς σύμφωνα με το εβραϊκό εθιμοτυπικό, τους φίλεψαν και ονόμασαν την νεογέννητη τους κόρη, Μαριάμ. Το όνομα Μαριάμ σημαίνει βασίλισσα, δώρο, ελπίδα, κυρία και ωραία.

Επί τρία ολόκληρα χρόνια, οι ευλαβείς γονείς χάρηκαν την μικρή χαριτωμένη κόρη τους, έχοντάς την ανάμεσα τους και υμνολογώντας ευχαριστίες στο Θεό. Μετά από τρία χρόνια, μην ξεχνώντας την υπόσχεσή τους στο Θεό, αφιέρωσαν τη θυγατέρα τους στην Εκκλησία.

