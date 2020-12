ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

“Ανοιχτές οι πληγές” για το Norman Atlantic (εικόνες)

Η ναυτική τραγωδία που σημάδεψε εκατοντάδες ανθρώπους.

Επέτειος σήμερα από την τραγωδία του Norman Atlantic, τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου το 2014, όπου έχασαν την ζωή τους 11 άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμα αγνοούνται.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί (τοπική ώρα) και μισή ώρα μετά την αναχώρησή του οχηματαγωγού πλοίου από την Ηγουμενίτσα, ενδιάμεση στάση, και ενώ βρισκόταν 44 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Κέρκυρας και 33 βορειοδυτικά των Οθωνών, μια πυρκαγιά ξέσπασε στο κατάστρωμα των οχημάτων.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε όλο το πλοίο, οι προσπάθειες εκκένωσης ήταν τεράστιες εξαιτίας και της κακοκαιρίας που επικρατούσε, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν αδιάκοπα επί 34 ώρες.

Για την αναγνώριση αρκετών σορών χρειάστηκαν ειδικές αναλύσεις DNA, και 4 χρόνια μετά 18 άνθρωποι θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.

Η φωτιά από το κατάστρωμα δεν άργησε να θέσει όλο το πλοίο σε πύρινο κλοιό σπέρνοντας τον πανικό σε όλους τους επιβάτες του Norman Atlantic. Ενώ επικρατούσε το χάος, πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν, ματαίως, να ζητήσουν βοήθεια μέσα από κανάλια και ζωντανές μεταδόσεις, ντοκουμέντα ανατριχιαστικά ακόμη και σήμερα.

Παράλληλα ο πλοίαρχος εξέπεμψε το SOS, ζητώντας την διάσωση του πλοίου. Το ηχητικό ντοκουμέντο με το σήμα κινδύνου του πλοιάρχου, ήρθε στο φως τη δημοσιότητας από την εφημερίδα La Repubblica. «Προς όλα τα πλοία, προς όλα τα πλοία! Mayday! Mayday! Σήμα κινδύνου», ακούγεται να φωνάζει, ενώ προσθέτει μετά την ημερομηνία και την ώρα της καταστροφής.

Το Normam Atlantic έφτασε αρκετές ημέρες μετά στο λιμάνι του Μπρίντζι, θυμίζοντας πλέον «πλοίο φάντασμα».