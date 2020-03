Υγεία - Περιβάλλον

Νέο τεστ προβλέπει ακριβέστερα το χρόνο εμμηνόπαυσης

Πώς λειτουργεί το ακριβέστερο μέχρι σήμερα τεστ που δείχνει πότε θα έρθει το τέλος της περιόδου.

Ένα τεστ αίματος -το πρώτο του είδους του- που προβλέπει αν μια γυναίκα άνω των 47 ετών θα έχει την τελευταία περίοδο της σε ένα έως δύο χρόνια και θα εισέλθει πλέον σε εμμηνόπαυση, έχουν αναπτύξει Αμερικανοί επιστήμονες.

Το τεστ MenoCheck, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Ansh Labs, μετρά τα επίπεδα μιας ορμόνης (ΑΜΗ) που είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη ενός μωρού και η οποία επίσης αποτελεί βιοδείκτη για το πόσα ωάρια έχουν απομείνει σε μια γυναίκα, συνεπώς το επίπεδο της μειώνεται, όσο η εμμηνόπαυση πλησιάζει. Μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο ανακριβείς μέθοδοι για να προβλέψει κανείς πότε περίπου θα σταματήσει η έμμηνος ρύση, όπως η ακανόνιστη έλευση της περιόδου, τα προβλήματα ύπνου, οι συχνές μεταβολές της διάθεσης, η νυχτερινή εφίδρωση, η απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας κ.α.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, με επικεφαλής την καθηγήτρια Νανέτ Σαντόρο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κλινικής ενδοκρινολογίας «Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism», σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ» και το «New Scientist», διαπίστωσαν ότι η ΑΜΗ, η οποία παράγεται από κύτταρα που περιβάλλουν τα ωάρια, είναι καλός δείκτης για τον αριθμό των τελευταίων.

«Η εύρεση ενός τρόπου να προσδιοριστεί ο χρόνος έως την τελευταία περίοδο αποτελεί εδώ και καιρό το "ιερό δισκοπότηρο" της έρευνας πάνω στην εμμηνόπαυση. Μέχρι σήμερα έχει καταστεί δυνατό να προβλεφθεί ο μελλοντικός χρόνος έως την εμμηνόπαυση σε ένα χρονικό "παράθυρο" τεσσάρων ετών, κάτι που δεν είναι κλινικά χρήσιμο. Οι γυναίκες θα μπορούν να πάρουν καλύτερες ιατρικές αποφάσεις με την πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση που τους παρέχει το νέο τεστ μετρήσεων της ορμόνης ΑΜΗ», δήλωσε η Σαντόρο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος από 1.537 γυναίκες 42 έως 63 ετών και κατάφεραν να περιορίσουν το χρονικό διάστημα πρόβλεψης της εμμηνόπαυσης μέσα στους επόμενους 12 έως 24 μήνες. Το τεστ δείχνει πιθανότητα 67% μια γυναίκα να έχει εμμηνόπαυση μέσα στο επόμενο έτος και 82% μέσα στα επόμενα δύο έτη.

«Οι επιστήμονες εδώ και καιρό θεωρούσαν ότι η ΑΜΗ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανώτερο δείκτη για τον χρόνο έως την εμμηνόπαυση, αλλά δεν είχαν υπάρξει έως τώρα τεστ αρκετά ευαίσθητα για να ανιχνεύσουν τα πολύ-πολύ χαμηλά επίπεδα της ΑΜΗ κατά τα τελευταία ένα έως δύο χρόνια πριν την εμμηνόπαυση», δήλωσε ο ερευνητής δρ Τζόελ Φινκελστάιν του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη.

Η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης είναι περίπου τα 51 έτη, αλλά μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε μετά τα 40 έως μετά τα 60. Συνήθως όσο η περίοδος γίνεται ολοένα πιο αραιή, η εμμηνόπαυση πλησιάζει.