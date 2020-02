Life

Πολυτελές ξενοδοχείο η έπαυλη της Coco Chanel

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το αρχοντικό Rosehall Estate βρίσκεται σε έκταση 1,7 στρεμμάτων στα Χάιλαντς της Σκωτίας που περιλαμβάνει πέντε υπαίθριους χώρους, έναν κήπο, μια λίμνη και έναν ποταμό.

Τη δεκαετία του 1920, η Coco Chanel μετέφερε το γαλλικό στυλ της στην ύπαιθρο της Σκωτίας, κάνοντας το Rosehall Estate θερινή κατοικία της. Πήγαινε στο πέτρινο αρχοντικό με τον Χιου Μπέντορ Γκρόσβενορ, δούκα του Γουέστμινστερ και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Το κτήμα εγκαταλείφθηκε για 52 χρόνια, αλλά σύντομα θα μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο αφού αποκτήθηκε από έναν αγοραστή που δεν αποκαλύπτεται. Η κατοικία εδώ και δύο χρόνια ήταν διαθέσιμη προς πώληση στην τιμή των τριών εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.

Αρχικά χτισμένο το 1820, το ρουστίκ αρχοντικό 22 δωματίων αναδιαμορφώθηκε από τη σχεδιάστρια μόδας, η οποία “έντυσε” τον χώρο με ταπετσαρίες και διακοσμητικά περισσότερο προσαρμοσμένα στην παριζιάνικη ευαισθησία της.

Σύμφωνα με το Ιστορικό Περιβάλλον της Σκωτίας, δημόσιο όργανο που προστατεύει και προβάλλει τα ιστορικά αξιοθέατα της Σκωτίας, η Chanel εφάρμοσε το πρωτοποριακό στυλ της στην έπαυλη. Το αρχοντικό Rosehall Estate βρίσκεται σε έκταση 1,7 στρεμμάτων στα Χάιλαντς της Σκωτίας που περιλαμβάνει πέντε υπαίθριους χώρους, έναν κήπο, μια λίμνη και έναν ποταμό.

Στην κατοικία η Chanel φιλοξένησε αρκετούς γνωστούς επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του Ουίνστον Τσόρτσιλ προτού γίνει πρωθυπουργός και της οικογένειάς του.