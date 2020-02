Life

Πρεμιέρα για το “Special Report” με τον Τάσο Τέλλογλου (εικόνες)

Με δυνατά θέματα, έρευνες και διεισδυτικά ρεπορτάζ ξεκινά απόψε η εκπομπή που μας βοηθά να δούμε “πίσω” από την επικαιρότητα.

Τι κρύβει η επικαιρότητα; Ποιοι παίρνουν αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες; Τι μπορεί να αποκαλύψει μια σπάνια μαρτυρία;

Η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να δώσει απαντήσεις.

Από τις 11 Φεβρουαρίου, και κάθε Τρίτη στις 23:45, το «Special Report» με τον Τάσο Τέλλογλου έρχεται στον ΑΝΤ1.

Μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και αποκαλυπτικά θέματα στη νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 «Special Report». Πάρτε μια γεύση από όσα θα δούμε στην πρεμιέρα

«Ασφυξία» στον Βόλο

Ένας πρώην φυματικός πνευμονολόγος και ορισμένοι από τους πιο μεθοδικούς επιστήμονες της χώρας προσπαθούν εδώ και καιρό να διαλευκάνουν ένα «άλυτο» πρόβλημα: την καθημερινή «ασφυξία» που καταγγέλλουν ότι νιώθουν από τη ρύπανση πολλοί από τους κατοίκους μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα – του Βόλου.

Ο Τάσος Τέλλογλου αναζητά την αλήθεια πίσω από τις μαζικές διαδηλώσεις πολιτών αλλά και τον πενταετή «πόλεμο των μετρήσεων» για την ατμοσφαιρική ρύπανση, στον Βόλο και παίρνει απαντήσεις στα εργοστάσια και τα νοσοκομεία της πόλης.

Ακόμη, το «Special Report» παρουσιάζει αποκλειστικά τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών που κάτοικοι και φορείς ελπίζουν να οδηγήσουν επιτέλους στη λύση ενός προβλήματος «ζωής και θανάτου».

«Εγκλωβισμένοι» στο Αιγαίο

Γιατί ένας πατέρας δύο παιδιών κάνει κάθε βράδυ «περιπολίες» με τη συνοδεία σκυλιών boxer και pit-bull, γύρω από ένα χωριό χιλίων κατοίκων; Πώς φθάνει ένα παιδί να λέει στον γιατρό του «θέλω να πεθάνω»; Ξεπέρασαν οι γέννες αλλοδαπών γυναικών σε αριθμό αυτές των Ελληνίδων και γιατί δύο επαγγελματίες διασώστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον θάνατο, φοβούνται να μπουν σε ένα camp μεταναστών;

Το «Special Report» και η Κέλλυ Χεινοπώρου ταξιδεύουν στην Λέσβο, τις ημέρες διαδηλώσεων και συγκρούσεων, και καταγράφουν σπάνιες εικόνες από το πιο διχαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα: το προσφυγικό – μεταναστευτικό. Ένα αποκαλυπτικό οδοιπορικό στις ημέρες και τις νύχτες ανθρώπων που ζουν βίους παράλληλους στο ίδιο νησί αλλά αισθάνονται το ίδιο εγκλωβισμένοι.

Στην Πόλη με καρδιά ελληνική

Μία μουσικός που διδάσκει ελληνικά τραγούδια σε Τούρκους, ένας δάσκαλος που φροντίζει για την ελληνική «συνέχεια» στις σχολικές αίθουσες, ένας Ρωμιός ψαράς στις όχθες του Βοσπόρου και μία ζωγράφος με διεθνή καριέρα.

Ο Αντώνης Φουρλής και το «Special Report» ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσουν Έλληνες που ζουν και γράφουν τις δικές τους ιστορίες εκεί, ακόμα και τις ημέρες της ελληνοτουρκικής έντασης.

«Special Report» - Πρεμιέρα Τρίτη 11 Φεβρουαρίου, στις 23:45

