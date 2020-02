Life

YFSF: οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες της 6ης σεζόν (εικόνες)

Γνωρίστε ποιοι είναι οι διαγωνιζόμενοι, που μαζί με την κριτική επιτροπή και την Μαρία Μπεκατώρου θα “μεταμορφώσουν” τις Κυριακές μας.

Από την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και κάθε Κυριακή στις 20:45 τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας και εγχώριας μουσικής βιομηχανίας επιστρέφουν στο τελευταίας τεχνολογίας stage του «Your Face Sounds Familiar».

Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες του φετινού σόου - Μαρία Ανδρούτσου, Ευρυδίκη, Κατερίνα Κουκουράκη, Λάμπης Λιβιεράτος, Δανάη Λουκάκη, Στέφανος Μουαγκέ, Ηλίας Μπόγδανος, Τάνια Μπρεάζου, Νικόλας Ραπτάκης και Γιώργος Χρανιώτης - ετοιμάζονται πυρετωδώς για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και να μεταμφιεστούν σε κάθε θρύλο και δημιουργό, σύμφωνα με την απόφαση του απρόβλεπτου buzzer.

Ας τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μαζί με τους φορείς που θα υποστηρίξουν:

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Η Μαρία Ανδρούτσου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι ηθοποιός, πιανίστα και τραγουδίστρια. Τελειώνοντας το σχολείο, πήρε δίπλωμα πιάνου από το Κρατικό ωδείο Θεσσαλονίκης και μετά συνέχισε τις σπουδές της στο πιάνο στο Παρίσι και έκανε ειδικότητα στη Σόφια, πάνω στη μουσική δωματίου. Στη συνέχεια άφησε την Θεσσαλονίκη και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει υποκριτική.

Το 2000, έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός, στη σειρά του Χάρη Ρώμα, «Λίφτινγκ». Το 2003, συμμετείχε στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σαββατογεννημένες» και σε επεισόδιο της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές». Ακολούθησε το «Πενήντα Πενήντα», όπου συμπρωταγωνιστούσε με τους Πέτρο Φιλιππίδη, Παύλο Χαϊκάλη, Σάκη Μπουλά, Άβα Γαλανοπούλου και Βάνα Ραμπότα. Επίσης, έχει κάνει guest σε ένα επεισόδιο της σειράς «Παρά Πέντε». Από το 2016 έως το 2018, είχε ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά «Έλα στη θέση μου».

Το 2009 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Σούλα Έλα Ξανά», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου και το 2017, συμμετείχε στην ιστορική ταινία «Έξοδος», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα.

Στο θέατρο έχει συμμετάσχει στις παραστάσεις: «Γυναίκες στα χιόνια», σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, «Η βασιλεία της γης», σε σκηνοθεσία Κοσμά Φουντούνη, «Ερωτικά παιχνίδια», σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου, «Ταρτούφος του Μολιέρου», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, «Ανθισμένες Μανόλιες», σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη, «Θάρρος ή αλήθεια», σε σκηνοθεσία Γιάννη Βούρου, «Απελπισμένοι», «Αμάρτησα για το παιδί σου» και «Μαριχουάνα Στοπ», σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Επίσης, συμμετείχε και σκηνοθέτησε την stand up comedy παράσταση, «Ντροπής Πράγματα».

Τα τελευταία δυο χρόνια, έχει την δική της rock μπάντα «Marian» και κάνει live εμφανίσεις.

ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες» (Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες): Είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο πιστοποιημένο ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και σύνδρομο Down. Ο βασικότερος στόχος είναι η δημιουργία στέγης για άτομα με αναπηρίες. Δημιουργήθηκε το 1997 από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Η Ευρυδίκη γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου και µεγάλωσε στη Λευκωσία. Από τα παιδικά της χρόνια εκδήλωσε την αγάπη της για τη µουσική και το τραγούδι και σε ηλικία 8 χρόνων ξεκίνησε να παρακολουθεί µαθήµατα θεωρίας, αρµονίας, ιστορίας της µουσικής και σολφέζ στο Ελληνικό Ωδείο Λευκωσίας, καθώς επίσης και ιδιαίτερα µαθήµατα κιθάρας. Τον Σεπτέµβριο του 1987 φεύγει για το Παρίσι, όπου σπουδάζει στο «STUDIO DES VARIETES» και γίνεται η πρώτη ξένη, µη γαλλόφωνη φοιτήτρια που γίνεται δεκτή στη σχολή. Στη συνέχεια γίνεται δεκτή στο «BERKLEE COLLEGE OF MUSIC» της Βοστώνης όπου και συµπληρώνει τις µουσικές της σπουδές.

Έχει συµµετάσχει 6 φορές στο διαγωνισµό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο, τρεις φορές σαν backing vocalist (’83, ’86, ’87) και τρεις φορές σαν κύρια ερµηνεύτρια, το 1992 µε το τραγούδι «ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ», το 1994 µε το τραγούδι «ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΙ ΕΓΩ» και το 2007 µε το τραγούδι «COMME CI COMME CA».

Έχοντας κυκλοφορήσει 16 προσωπικούς δίσκους και έχοντας συνεργαστεί µε πολλούς σηµαντικούς καλλιτέχνες και δηµιουργούς, θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες ερµηνεύτριες της γενιάς της και ξεχωρίζει για τη χροιά, τη θεατρικότητα και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία.

Έχει βραβευτεί ως η καλύτερη πρωτοεµφανιζόµενη τραγουδίστρια το 1992. Ακολούθησαν πολλές επιτυχίες και διακρίσεις στα 30 σχεδόν χρόνια που βρίσκεται στο χώρο της δισκογραφίας, όπως βραβεία καλύτερης ερµηνείας, καλύτερη γυναίκα της χρονιάς, χρυσοί δίσκοι τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο 2019 βραβεύεται από το περιοδικό «MADAME FIGARO» στα βραβεία «Γυναίκες της χρονιάς» ως «ΜΟΥΣΙΚΟΣ/ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ».

Σηµαντικότερες στιγµές για την ίδια οι παραστάσεις της στο Αρχαίο Θέατρο ΚΟΥΡΙΟΝ (1995), στο θέατρο Λυκαβηττού και στο Αρχαίο Ωδείο Πάτρας την ίδια χρονιά, καθώς επίσης και η µουσικοθεατρική παράσταση «Eγώ, η Εdith και ο Εlvis…το µπλε ταξίδι» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου (ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ το 2012 και στον «Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός» το 2014). Μερικές από τις σηµαντικότερες συνεργασίες της ήταν σε µουσικές σκηνές και συναυλίες µε τους: Γιώργο Χατζηνάσιο-Γιάννη Σπανό-Μάριο Τόκα, Αντώνη Βαρδή, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστα Τουρνά, Στέλιο Ρόκκο, Ελένη Πέτα, Ηρώ, Χρήστο Δάντη, ΟΝΑΡ, Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ), Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Ασλανίδου κ.α.

Συµµετείχε στο µιούζικαλ «Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΙ ΕΓΩ» µε τη Μιµή Ντενίση και τον Δάνη Κατρανίδη (2001) , στην παιδική παράσταση «ΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ» της Κέλλυς Σταµουλάκη (2014), στην παράσταση του Δηµήτρη Μαλισσόβα «ΑΣ ΕΡΧΟΣΟΥΝ ΓΙΑ ΛΙΓΟ» µε τους Γιάννη Μπέζο και Τάνια Τρύπη (2016) και πρωταγωνίστησε στη µουσικοθεατρική παράσταση «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΞΥΠΝΗΣΑ» (PASSPORT 2017).

Από το 2012 είναι η πρέσβειρα του ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριος Σύνδεσµος καρκινοπαθών και φίλων που παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν σε χιλιάδες καρκινοπαθείς και τις οικογένεις τους).

Το 2018 ήταν µία χρονιά ξεχωριστή για την ερµηνεύτρια αφού βρέθηκε να ερµηνεύει ένα διαφορετικό ρεπερτόριο προβάλλοντας την πιο εσωτερική και ώριµη πλευρά της. Τη συναντούµε έτσι τον Μάρτιο 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο να ερµηνεύει τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους από το έργο του «ΚΥΠΡΑΙΑ ΦΩΝΗ». Τον Σεπτέµβριο 2018 εµφανίζεται για πρώτη φορά στο θέατρο Ηρώδου Αττικού στα πλαίσια της συναυλίας τριών σπουδαίων συνθετών, ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ και ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ.

Τον Οκτώβριο του 2018 συµµετέχει σε συναυλίες-αφιέρωµα στον Μάριο Τόκα στη Λευκωσία και Λεµεσό της Κύπρου και τον Νοέµβριο 2018 εµφανίζεται στο ΠΑΛΛΑΣ στα πλαίσια της παράστασης «Γιατί το τραγούδι» µε τη συµµετοχή 24 γυναικών.

Παράλληλα ξεκίνησε τη συνεργασία της µε το ΡΙΚ ως παρουσιάστρια της ταξιδιωτικής εκποµπής «Χωρίς Αποσκευές» , ενώ τον Μάιο 2019 ανέλαβε τον σχολιασµό για τον διαγωνισµό τραγουδιού της Eurovision µαζί µε τον Τάσο Τρύφωνος.

Tον Μάιο του 2019 εµφανίζεται µαζί µε τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στη µεγάλη συναυλία που διοργάνωσε η Ρωσική Πρεσβεία στο Αρχαίο Αµφιθέατρο Κούριον µε τη συνοδεία της Συµφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

Από τον Νοέµβριο του 2019 εµφανίζεται στον Σταυρό του Νότου µαζί µε τον Ησαΐα Ματιάµπα και τη Μυρτώ Ναούµ, ενώ τον Φεβρουάριο 2020 ξεκινάει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Το καινούργιο της άλµπουµ αναµένεται να κυκλοφορήσει αρχές του 2021 γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο.

ΠΑΣΥΚΑΦ (Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων) Κύπρος: Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που επιτελεί από το 1986 ένα σύνθετο και πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο, στοχεύοντας με τις δράσεις του και τις υπηρεσίες του στον άνθρωπο με εμπειρία καρκίνου και στην οικογένεια του καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειας.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ

H Κατερίνα Κουκουράκη – Koukie γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Το όνειρό της από μικρή ήταν να γίνει τραγουδίστρια. Σε ηλικία 10 ετών, οι γονείς της την έγραψαν στο Ωδείο, όπου και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Με τα χρόνια, το πάθος της για τη μουσική μεγάλωνε και έτσι, όταν τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει εφαρμογές multimedia και, παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής στο Fame Studio.

Λίγα χρόνια μετά, αποφάσισε να σπουδάσει παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών, ενώ στο μεσοδιάστημα έκανε αρκετές μουσικές συνεργασίες σε studios ηχογραφήσεων, αλλά και μουσικά lives με την μπάντα της.

Το 2016, η Κατερίνα έγινε η νέα frontwoman του συγκροτήματος Vegas, ύστερα από μια επιτυχημένη audition. Μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό της αρκετά singles σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάνω από 100 live συναυλίες, καθώς και αρκετές συμμετοχές σε διάφορα shows.

Κέντρο βρεφών «H Μητέρα»: Το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» αποτελεί ένα από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα. Φροντίζει τις γυναίκες που είναι μόνες τους σε μια εγκυμοσύνη χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, χωρίς σύντροφο και χρειάζονται προστασία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Παρέχει επίσης στέγη σε παιδιά που χρειάζεται να ζήσουν για λίγο, πολύ ή μόνιμα μακριά από την οικογένεια τους.

ΛΑΜΠΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Γ. Θεοδοσιάδη το 1987 και η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο έγινε το χειμώνα του 1988, στην παράσταση «Ξενοδοχείο ο Παράδεισος», με τους Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Σταμάτη Φασουλή και Γιάννη Φέρτη.

Η καριέρα του στο τραγούδι ξεκίνησε το 1992, όταν o Γιώργος Μαρίνος έπεισε τον Λάμπη να αφήσει λίγο την υποκριτική και να εμφανιστεί μαζί του στη «Μέδουσα».

Από το 1993 έως το 2008, έχει κυκλοφορήσει 14 albums. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Το «Μπαμ και κάτω», «Επιμένει», «Ας είχα τη δύναμη», «Δάκρυ – δάκρυ» και «Πάρε με» είναι μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες. Επίσης, έχει πει το τραγούδι «Στη φωτιά», σε μία από τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών, «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο».

Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, όπως η Άννα Βίσση, ο Γιάννης Πάριος, ο Βασίλης Καρράς, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Αντώνης Ρέμος και η Μαρινέλλα, στο «Marinella, The Musical».

Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει στη σειρά του ΑΝΤ1 «‘Ελα να αγαπηθούμε», ενώ έχει παίξει στις σειρές «Άγγελος κατά λάθος», «Τα εφτά κακά της μοίρας μου», καθώς και σε 3 επεισόδια της σειράς, «Οι τρεις Χάριτες». Επίσης, έχει παίξει και στο μιούζικαλ «Funny», με τη Μιμή Ντενίση.

Το 2019 κυκλοφόρησε το νέο του sinlge με τίτλο «Σε παντρεύομαι χθες».

Κιβωτός του Κόσμου: Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού. Παρέχει σχολές γονέων, ψυχολογική και νομική στήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη, στήριξη σε τρόφιμα και σε είδη ρουχισμού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ

Η Δανάη Λουκάκη είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (2016), αριστούχος του MA in Performance Making Goldsmiths, University of London (2012 - υποτροφία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών), όπως και του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. (2010).

Υπήρξε χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο κανόε - καγιάκ στην κατηγορία των νεανίδων, καθώς και πρωταθλήτρια κολύμβησης με συμμετοχές σε πανελλήνια πρωταθλήματα επί σειρά ετών.

Είναι ιδρυτικό μέλος των Ferodo Bridges International Platform for Artistic Collaboration και του 2/3 Below Theatre and Performance Group με έδρα τους το Λονδίνο. Έχει σκηνοθετήσει και παίξει σε παραστάσεις και performances στην Ελλάδα, το Λονδίνο, το Εδιμβούργο (Edinburgh Fringe) και τη Βαρκελώνη. Κάποιες θεατρικές παραστάσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι: «Ερωφίλη», «Γκέμμα», «Οι δούλες», «Γκάμλετ» κ.ά. Η Δανάη έχει παίξει, επίσης, στις κινηματογραφικές ταινίες «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη, καθώς και στις ταινίες μικρού μήκους «Καρτ ποστάλ», «Η ομορφότερη ιστορία του κόσμου» και «Είδα μάτια».

Τηλεοπτικά, το 2016 – 2017, πρωταγωνίστησε στην εβδομαδιαία κωμική σειρά «Αστέρας Ραχούλας» του Alpha TV. Αυτή την περίοδο υποδύεται το ρόλο της Παγώνας Τόλλια στην καθημερινή δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες».

«Ορίζοντας» - Χανιά, Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης: Ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας» ιδρύθηκε το 2004. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του εθελοντισμού, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Παρέχει οικονομική, υλική και ηθική στήριξη ασθενών που πάσχουν από καρκίνο, φιλοξενία ασθενών και των συνοδών τους σε ξενώνες του «Ορίζοντα» στην Αθήνα, δωρεά συστήματος ψύξης κατά της αλωπεκίας για ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων «Αγ.Γεώργιος». Επίσης κάνει καταγραφή υποψήφιων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ενημέρωση ενδιαφερόμενων για δωρεά ομφαλικών βλαστοκυττάρων, συλλογή δωρεών μαλλιών και διοργάνωση εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ενημερωτικών, αθλητικών) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΑΓΚΙΕ

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βύρωνα και η καταγωγή του είναι από την Ουγκάντα. Όταν τελείωσε το σχολείο σπούδασε δημοσιογραφία στο ΕΑΠ, ενώ παράλληλα ξεκίνησε να ασχολείται ερασιτεχνικά με το θέατρο, συμμετέχοντας σε ομάδες θεάτρου δρόμου, όπως ο «Μορφέας».

Η πρώτη του μεγάλη δουλειά ως ηθοποιός έγινε το 2008. Τότε είχε τον ρόλο του Άμπντελ στη νεανική σειρά «Γ4», για την οποία ήταν υποψήφιος στα τηλεοπτικά βραβεία του Έθνους, το 2009. Το 2011, ακολούθησε μια guest εμφάνιση, στη σειρά «Πολυκατοικία» στο Mega, του Βασίλη Θωμόπουλου, ενώ το 2012 τον συναντάμε στη σειρά «Κλεμμένα Όνειρα», του Mega. Από το 2018, συμμετέχει στη σειρά του ΑΝΤ1 «Πέτα τη φριτέζα», στο ρόλο του Μαμαντού.

Έχει συμμετάσχει στις θεατρικές παραστάσεις «Hecuba: Εκάβη Project» στο θέατρο Θησείον, μια παράσταση που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Winter Festival στο εξωτερικό. Ακολούθησε η περιοδεία της παράστασης «Βάκχες», «Μέφιστο», στο Εθνικό θέατρο, «Πιάφ», στο Εθνικό θέατρο, «Το τάβλι». Το 2016, συμμετείχε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, στην «Άϊντα», στη Λυρική Σκηνή και στο βραβευμένο θεατρικό έργο «Ruined», σε σκηνοθεσία Dennis Reid. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην έκθεση/ performance «Exhibit B», του Brett Bailey, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Στον κινηματογράφο έπαιξε στις ταινίες: «J.A.C.E», στην κωμωδία «Απ' τα κόκαλα βγαλμένα», υποδυόμενος ένα γιατρό, «Vacant», καθώς και στις παραγωγές μικρού μήκους «Not Medea» και «History Zero». Το «History Zero», μάλιστα, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2016, ακολούθησε η ταινία «Πλατεία Αμερικής», το 2017 το «Do It Yourself» και η πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους, «Το εισιτήριο» , και το 2019 το «SMAC». Μέσα στο 2020, αναμένεται να κυκλοφορήσουν δυο ακόμα ταινίες που συμμετέχει: «MUSA», σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολόπουλου και ο «Ράφτης», σε σκηνοθεσία της Σόνιας Λίζας Κέντερμαν.

ΚΜΟΠ (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού): Είναι ένας φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας που έχει εστιάσει στην προώθηση στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας περίπου 5.000 ωφελούμενους. Παράλληλα, συμμετέχει σε περισσότερα από 25 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με έναν αριθμό ωφελουμένων που ξεπερνά τους 1.500. Τέλος, έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας μονάδας στήριξης γυναικών Ρομά στην Αττική, με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ

Ο Ηλίας Μπόγδανος είναι ο frontman της pop-rock, ελληνικής μπάντας, INCO, που ξεχωρίζει ως ό,τι πιο cool συμβαίνει αυτή την στιγμή, στην Αθήνα.

Οι INCO ξεκίνησαν το 2014, χτίζοντας ένα φανατικό νεανικό κοινό, αφού έχουν εμφανιστεί σε πολλά events και σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, έχουν βρεθεί στην ίδια σκηνή με τεράστια ονόματα, όπως οι Robbie Williams, Kovacs, Kasabian, David Guetta, White Lies, Wiz Khalifa και Ellie Goulding. Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα festival, όπως το Rockwave, το Eject και το Exit Festival, ενώ πραγματοποιούν συνέχεια εκρηκτικές talk of the town, live εμφανίσεις.

Φυσικά ξεχωρίζουν οι sold out βραδιές που διοργανώνουν στο ιστορικό Rock n’ Roll, καθώς η ενέργεια και το performance του Ηλία, είναι μοναδικά. Έχουν κυκλοφορήσει 4 singles, ενώ την τελευταία τους επιτυχία με τίτλο «Μη μ’ αγαπάς», την έγραψε ειδικά για αυτούς ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Εκτός, όμως, από τη μουσική, μεγάλο κομμάτι της ζωής του Ηλία αποτελεί και ο αθλητισμός. Αθλητής στο τρίαθλο και την πυγμαχία, αλλά και spinning instructor, γνωρίζει πως να επιβιώνει στα δύσκολα.

«Μέλισσα» Ορφανοτροφείο: Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την παιδική προστασία για κορίτσια. Εποπτεύεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιχορηγείται κατά ένα μικρό ποσοστό από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προσφέρει φροντίδα και προστασία σε παιδιά που τα στερήθηκαν. Ιδρύθηκε και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1921, δίνοντας καθημερινό αγώνα για να συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε εκείνα τα παιδιά που τον έχουν ανάγκη.

ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ

Η Τάνια Μπρεάζου είναι μία από τις πιο ταλαντούχες και «εκρηκτικές» τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς.

Γεννήθηκε στην Ρουμανία και μεγάλωσε στην Ρόδο, όπου και αποφοίτησε από το Λύκειο.

Πήρε υποτροφία από το Μελάνθειο Ωδείο Ρόδου και σπουδάζει Βυζαντινή Μουσική.

Συστήθηκε στο ευρύ κοινό το 2016 μέσα από το «X Factor», όπου βρέθηκε στην τελική τετράδα και, αμέσως μετά το τέλος του talent show, κυκλοφόρησε το πρώτο της single και έκανε live εμφανίσεις. Έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους οι Αντώνης Ρέμος, Σάκης Ρουβάς, Πάολα και Τάμτα.

Στο πιο πρόσφατο single της, «Mon Cheri», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνεργάστηκε με τους επιτυχημένους παραγωγούς Daniel Alexandrescu και Santiago Rodriguez Liem, οι οποίοι μετρούν διεθνή hits και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Mohombi.

Αυτό το διάστημα, η Τάνια εμφανίζεται με τον Αντώνη Ρέμο στη «Πύλη Α», στη Θεσσαλονίκη.

SGS (Save a Greek Stray): Eίναι μία φιλοζωική, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από την Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση με σκοπό την προστασία των ζώων. Η SGS ίδρυσε και λειτουργεί ένα πρότυπο καταφύγιο αδέσποτων ζώων, όπου αδέσποτα ζώα περιθάλπονται και περιμένουν τη νέα οικογένεια που θα τα υιοθετήσει.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ

Ο Νικόλας Ραπτάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα, θεωρία και σύγχρονο τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο και είναι διπλωματούχος θεωρίας και τραγουδιού του LCM – University of West London. Από τα 15 του μόλις χρόνια ξεκίνησε εμφανίσεις σε σκηνές της Αθήνας, συμμετέχοντας σε πολλά μουσικά σχήματα.

Τον Οκτώβριο του 2009, παίρνει το εισιτήριο για τα live shows του X-Factor Greece του ΑΝΤ1. Τον Μάρτιο του 2011, μαζί με τον Θεόφιλο Πουσμπούρη, δημιουργούν τους Freaky Fortune και συστήνονται στο ευρύ κοινό.

Το 2014, το τραγούδι τους «Rise Up» με τον ράπερ RiskyKidd καταφέρνει να ξεχωρίσει και επιλέγεται για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 59ο Διαγωνισμό της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, λόγω υποχρεώσεων του Θεόφιλου, η συνεργασία των Freaky Fortune ολοκληρώνεται και ο Νικόλας ξεκινά τη σόλο πορεία του. Έτσι, το 2015 κυκλοφορεί το πρώτο του single με τίτλο «Όσο αγαπάω με μαθαίνω». Συνολικά, έχει κυκλοφορήσει 3 singles.

Το 2015, ξεκίνησε και τις εμφανίσεις του στο Hotel Ερμού, στο πλάι της Άννας Βίσση, την οποία συντροφεύει σταθερά μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, στον ίδιο χώρο βρέθηκε και με την Ευρυδίκη, η οποία συμμετέχει, επίσης, στο YFSF.

Δικιά του είναι επίσης η σύλληψη και η δημιουργία του ACAPELLA Project για το Evolution of Greek Music στο You tube με πάνω από 2.000.000 προβολές

Sofia Foundation For Children Κύπρος : Tο ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά» ιδρύθηκε το 2008 από Κύπριους εθελοντές με στόχο να συμβάλει στη καταπολέμηση της φτώχειας και των συνεπειών της, κυρίως σε ότι αφορά την πιο ευαίσθητη από τις κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ

Ο Γιώργος Χρανιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος των Δραματικών Σχολών του Νίκου Βασταρδή και Γιώργου Θεοδοσιάδη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έκανε και το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη σειρά, «Βανίλια Σοκολάτα».

Όλα αυτά τα χρόνια, έχει παίξει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Οι σειρές «Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο», «Ζευγάρια», «Το Χρώμα του Φεγγαριού», «Ποτέ δεν ξέρεις», «Έχω ένα μυστικό», «Coupling», «Ζωή μου», είναι κάποιες από αυτές. Επίσης, έχει κάνει πολλές guest εμφανίσεις σε γνωστες σειρές, όπως: «Κωνσταντίνου και Ελένης», «Εργαζόμενη γυναίκα», «Πολυκατοικία», «Εντιμότατοι κερατάδες», «Το Κόκκινο Δωμάτιο», «10η εντολή», «Κόκκινος Κύκλος», «Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα», «Το σόι σου», «Μην αρχίζεις την μουρμούρα» κ.ά.

Πέρα από την τηλεόραση, έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους και στο θέατρο. Μερικές από τις θεατρικές παραστάσεις που έχει συμμετάσχει είναι οι: «Full Monty», «Βουβός σερβιτόρος», «Madame Flo», «Η ώρα του διαβόλου», «Δεν μπορώ να μείνω μόνη μου», «Ο επιστάτης» και «Δέκα διάλογοι για το σεξ».

Ο Γιώργος Χρανιώτης έχει, επίσης, παίξει σε αρκετές ταινίες, ανάμεσα στις οποίες οι: «Αυστηρώς κατάλληλο», «Λούφα και απαλλαγή Άι Φορ (Ι4)», «Ψυχραιμία», «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι», «Μαριονέτες» κ.ά.

Παράλληλα με την υποκριτική, ασχολείται επαγγελματικά και με το τραγούδι. Μάλιστα, έχει δημιουργήσει τη δική του μπάντα, τους «Imitate Your Mother», με τους οποίους κάνει live εμφανίσεις.

WWF (World Wildlife Fund): Το WWF Ελλάς είναι το ελληνικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF – World Wide Fund for nature. Με περισσότερους από 5.000.000 υποστηρικτές παγκοσμίως, το WWF έχει ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. Στόχοι της οργάνωσης είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, η διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και η προώθηση της μείωσης της ρύπανσης και της σπάταλης κατανάλωσης.

Όπως κάθε σεζόν έτσι και φέτος το «Your Face Sounds Familiar» διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και δίνει την ευκαιρία στον νικητή κάθε επεισοδίου να προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.

Πρεμιέρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στις 20:45, στον ΑΝΤ1!

