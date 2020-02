Υγεία - Περιβάλλον

Πως επηρεάζει η “γρίπη” την καρδιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Ηλίας Τσούγκος, Καρδιολόγος - Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Τι είναι η γρίπη;

Η γρίπη είναι μια μορφή ιογενούς λοίμωξης που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των σωματικών υγρών και μεταφέρεται μέσω του αέρα και του φτερνίσματος. Σε σοβαρές περιπτώσεις η γρίπη προκαλεί πνευμονία, που μπορεί να είναι θανατηφόρα, ειδικά σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και για αυτό διαφοροποιείται από τις απλές ιώσεις.

Μπορεί η γρίπη να προκαλέσει καρδιακή νόσο;

Η απάντηση είναι καταφατική αλλά η συχνότητα που μπορεί να δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια από την γρίπη είναι πολύ μικρή. Πολλές μορφές γρίπης μπορούν να προσβάλουν την καρδιά και να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Ορισμένοι ιοί γρίπης (π.χ. Coxsackie, echo, Bar κτλ) προκαλούν μυοκαρδίτιδα (δηλ. λοίμωξη της καρδιάς), και μέσω αυτής της οδού οι ασθενείς οδηγούνται σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Πόσο επηρεάζει τον καρδιοπαθή η γρίπη;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ασθενείς που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλη καρδιακή νόσο, είναι οι λοιμώξεις, που προκαλούνται από οποιαδήποτε μικρόβια ή ιούς. Έτσι και η γρίπη που προκαλείται από διάφορα είδη ιών επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, γιατί οι ιοί αφ' ενός μεν προσβάλλουν την καρδιά (μυοκαρδίτιδα) και την εξασθενούν, αφ' ετέρου λόγω του πυρετού και της γενικότερης κακουχίας αυξάνουν το μεταβολισμό και αναγκάζουν την καρδιά να δουλέψει εντονότερα για να ανταποκριθεί στις μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Οι ασθενείς με χρόνιες καρδιακές παθήσεις κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους ανθρώπους όταν προσβληθούν από γρίπη;

Όντως η γρίπη επηρεάζει έντονα τους καρδιοπαθείς και αυτό οφείλεται κυρίως στην μαζική καταπόνηση του οργανισμού που είναι είδη επηρεασμένος λόγω της καρδιακής δυσλειτουργίας. Η καρδιά αναγκάζεται να επιτελέσει επιπλέον έργο και με την αντίδραση αυτή κουράζεται περισσότερο. Οι πιέσεις στους πνεύμονες αυξάνουν και οι πιθανότητες να αναπτυχθεί πνευμονία πολλαπλασιάζονται. Έτσι, η κατάσταση οδηγείται σε ένα φαινόμενο φαύλου κύκλου που καταλήγει σε καθολική καταπόνηση της καρδιάς. Αυτά μπορούν να συμβούν σε κάθε μορφή γρίπης, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη τελευταία που παρουσιάστηκε και ταλαιπωρεί σήμερα τον πλανήτη. Γι' αυτό και η σύσταση των γιατρών να εμβολιάζονται οι ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού αποτελεί ιατρικό καθήκον.

Συμπερασματικά, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και η καρδιακή ανεπάρκεια αυτή καθ' εαυτή ως ξεχωριστή αρρώστια εκτροχιάζεται από μια γρίπη.

*Άρθρο του Ηλία Τσούγκου, Καρδιολόγου - Διευθυντή ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ